不提供驗證碼、密碼或個資。 不點擊陌生連結或開啟不明附檔。 不依照陌生來電指示操作金融帳戶。

近期詐騙新手法再度橫行網路，不少網友在Threads、Dcard等社群平台驚曝，收到假冒一卡通MONEY（iPASS MONEY）資料更新通知的電子郵件，一旦依指示輸入身分證號、手機與驗證碼後，綁定的銀行帳戶隨即遭到盜刷，有苦主甚至損失高達近10萬元。官方緊急出面澄清，強調從未要求民眾提供驗證碼或個資，呼籲務必提高警覺。多位用戶指出，詐騙郵件標榜「一卡通MONEY帳號資料確認作業」，寄件者為Gmail信箱，信中附上「登入確認」連結，點開後竟出現與官方幾乎一模一樣的頁面，要求輸入手機號碼、身分證號與交易密碼。受害者完成操作後，短時間內便接到銀行帳戶異動通知，資金被轉入詐團控制的假iPASS MONEY帳戶。一名網友慘痛表示，短短幾分鐘內，「帳戶在日本商店被連續盜刷95449元台幣」，不僅錢全數消失，銀行帳戶還遭凍結。他感嘆：「這次教訓我學到，凡事別急著當下做決定，不要貪，也不要輕信任何連結。」另一名苦主也透露，被騙後帳戶遭詐團冒用成人頭帳戶，導致綁定銀行帳戶一併凍結，報案後更一度被列為詐騙名單。貼文曝光後，引發大量共鳴與警示，不少網友直呼「我也收到一模一樣的信！」「還好被銀行系統攔下」、「報警一定要堅持立案，不要被打回票」。針對此事，一卡通公司（iPASS）昨正式發布聲明指出，近期詐騙集團假冒官方名義，以「資料更新」、「系統升級」、「帳戶異常」等理由要求提供「簡訊或交易驗證碼」，這些皆屬典型釣魚詐騙手法。官方強調，絕不會以任何理由要求用戶提供簡訊驗證碼、交易資訊或個資。一卡通公司提醒民眾牢記「」：民眾若收到可疑郵件或簡訊，應立即撥打官方客服專線(02)6631-5190或透過智能客服查證。官方網站僅限「ipass.com.tw」，凡網址異常如「ipaslsr.com」皆為詐騙。