創作歌手黃小玫近日因病過世，昨（15）日透過臉書發文，透露黃小玫罹患的是罕見疾病「NK/T細胞淋巴癌」，享年34歲。基因醫師張家銘臉書提到這種罕見癌症與愛潑斯坦–巴爾病毒有高度關聯，而全球9成以上成年人都曾感染過該病毒，初期就像感冒、鼻竇炎。醫師呼籲，若出現喉嚨腫痛久不癒、鼻塞、流鼻血、臉部腫脹或長期倦怠等症狀，應及早就醫，經過血液檢查，都能協助早期發現異常。
張家銘醫師指出，俗稱NK/T細胞淋巴癌和多數人一生中都感染過的愛潑斯坦–巴爾病毒有關，該病毒並非罕見病原，據統計全球超過九成成年人一生中曾感染。對多數人而言，它就像潛伏體內的房客，平時不作亂，當免疫系統穩定時不會引起疾病。當身體長期處於壓力、疲勞或免疫失衡的狀態，病毒就可能被喚醒，進而引發一連串病變。
NK/T細胞淋巴癌罕見卻極具侵略性
根據2023年刊登於《Frontiers in Oncology》的研究指出，鼻型NK/T細胞淋巴癌屬於高度惡性的非何杰金氏淋巴瘤，常見於亞洲男性族群，平均發病年齡約50歲。由於初期症狀類似感冒或鼻竇炎，常被延誤診斷。患者常見症狀包括鼻塞、流鼻血、喉嚨痛、臉部腫脹或鼻腔潰爛，若未及時治療，可能擴散至顏面骨、皮膚、腸胃道或睪丸，甚至引發高燒、貧血與血球吞噬症候群等併發症。
研究指出，當病毒被活化時，會干擾免疫細胞的基因調控，透過JAK/STAT、MAPK與NF-κB等訊號通路，導致細胞失控增生。原本負責攻擊腫瘤的自然殺手細胞（NK cells），反而成為癌細胞的一部分。
病毒不是變強，而是身體變弱
「病毒是一面鏡子，反映出我們生活的失衡。」張家銘醫師指出，長期熬夜、壓力過大、抽菸、飲食不均與暴露於環境毒素，都是促使病毒再活化的溫床。預防病毒活化，從日常養成做起：
規律睡眠：晚上11點至凌晨3點是免疫細胞修復關鍵期，熬夜會削弱防禦力。
低糖少加工飲食：過多精緻糖會促發慢性發炎，使病毒更容易活化。
適度運動：中等強度運動能提升自然殺手細胞活性。
保養腸道健康：多攝取富含膳食纖維與發酵食品，維持免疫平衡。
減少環境毒素：避免抽菸、油煙、塑化劑與農藥，保持良好通風環境。
資料來源：基因醫師張家銘臉書
