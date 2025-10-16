我是廣告 請繼續往下閱讀

▲15號晚間，新竹一名老婦人從9米高的和平橋墜落，重摔水泥地命危。（圖／消防提供）

新竹市竹香北路昨（15）日晚間發生一起墜橋事故！一名70多歲老婦人，不明原因從9米高橋和平橋上墜下，而當時正逢「枯水期」橋下並沒有水，因此老婦是直接重摔水泥地面，警消獲報到場，發現老婦身穿睡衣，已無呼吸心跳，緊急將人送醫急救。據了解，15號晚上7時許，有民眾在經國路二段與竹香北路附近的和平橋上，突然見到一名老婦人穿著睡衣站在橋面，隨後不明原因墜落，嚇得緊急打119通報。新竹市消防局獲報後，立即派遣4車10人到場，由於正值枯水期，橋下沒有水，只有堅硬水泥地，消防人員利用繩索垂降至橋下，發現老婦頭部重創，沒了呼吸心跳，將人救出後送醫搶救。警方初步調查，老婦身上沒有任何證件，因此詳細身分及事發原因，尚待進一步調查釐清。