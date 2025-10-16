我是廣告 請繼續往下閱讀

儲能及電動車發展新進程！台塑旗下台塑新智能與工業技術研究院（ITRI）合作，成功開發鋰電池乾式電極技術，推動電池關鍵技術國產化，強化台灣新能源領域的研發量能與產業自主性，展現國內新能源技術在材料與製程上的重要突破。台塑新智能總經理劉慧啓指出，目前全球鋰電池電極大多採用濕式製程，需經過混漿、塗佈、乾燥與溶劑回收等步驟，工序繁瑣、能耗較高。以鋰鐵電池為例，乾燥與溶劑回收程序可能占整體製程能耗40%至50%。相較之下，乾式電極製程僅需將活性材料、黏結劑與導電劑等粉末均勻混合，再經由高壓壓延即可形成功能性薄膜，工序更為簡潔高效，對環境友善度更高。台塑新智能董事長王瑞瑜指出，乾式電極技術開發具有重要戰略意義，因為相較現行主流濕式製程，乾式製程大幅降低能耗、碳排放及有機溶劑使用。同時乾式電極減少設備投資、人力需求與製程複雜度，提升整體生產效率，對於推進環保製造、強化供應鏈韌性更具有長遠效益。王瑞瑜說，近期中國、韓國、美國等主要電池研發大廠均已積極投入，是鋰電池製造的關鍵核心技術。乾式電極技術也是推動全固態電池商業化的重要關鍵，由於全固態電池對材料密度與界面結構的要求相當高，乾式製程可形成更穩定的電極結構，並提升能量密度與製程效率。劉慧啓補充，乾式電極技術可應用於鋰電池正負極材料製造，涵蓋電動車電池模組、儲能設備、攜帶式電子產品及電力機具等廣泛領域，提升製造效率、優化成本結構，更是實現低碳製程、邁向永續製造的關鍵。隨著國際對電動車與儲能市場需求升溫，乾式電極技術的突破將加速台灣新能源產業鏈升級與全球競爭力布局。