▲醫師指出，若1歲以下的嬰兒染RSV，相對於流感的重症與死亡風險，恐分別激增16倍、5倍。（圖／李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會提供）

一位雙寶媽分享，自己得孩子在11個月大時，原本和先生以為只是小感冒，但病情在短短幾天內急速惡化，孩子呼吸時出現類似「狗吠聲」的喘鳴，胸口也明顯隨著凹陷起伏，緊急送到急診室，確診為RSV感染。醫師提醒，個案母親回憶，當時孩子感染後住院，必須使用氧氣帳，但因為小朋友在狹小的病床上待不住，總是哭鬧想出去、也不斷把艙罩撥開。而家人也要全天候輪班守在醫院，這10天度日如年，孩子睡著了也要時刻關心呼吸狀況。台大醫院小兒感染科教授黃立民建議，除了流感與新冠肺炎以外，呼吸道融合病毒（簡稱RSV）若1歲以下的嬰兒染病，相對於流感的重症與死亡風險，恐分別激增16倍、5倍，未來氣喘的風險還會增加3倍之多，應該盡力避免2歲前的RSV感染。黃立民提到，感染RSV初期症狀多為咳嗽、流鼻水、喉嚨痛，與流感、新冠肺炎、感冒相似，但最大的不同是，RSV更容易對嬰幼兒的健康帶來災難般的衝擊。黃立民說，流感、新冠肺炎、感冒、侵犯到下呼吸道的風險分別僅有7%、23%、2%，然而在嬰兒期感染RSV產生肺炎或細支氣管炎的風險最高可達40%，風險最高可差20倍之多。有鑑於嬰幼兒氣管較為細小且處於發育期，發生肺炎後產生的痰液容易造成堵塞，可能進而造成缺氧、急性呼吸困難甚至呼吸衰竭，病童可能需要緊急送往加護病房插管治療。黃立民進一步說明，可在各國研究報告中看見。與流感相比，新生兒感染RSV後的急診與住院率竟是流感的16倍；死亡率也比流感高出5倍，更是造成一歲以下嬰幼兒死亡的主因之一。許多家長誤以為早產兒或罹患先天疾病的寶寶才因RSV而重症，但事實上，根據臨床觀察，超過8成因為RSV而住院的嬰兒，原本都是健康且足月出生的孩子，此外5歲以下孩童都可能有重症風險。