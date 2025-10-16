我是廣告 請繼續往下閱讀

柬埔寨詐騙園區又爆出異樣！西哈努克省西港特區「中國城園區」，10月初才爆發外籍員工暴動事件，昨深夜突有多家公司解散，大批中國人和外籍人士在園區大樓下方，場面混亂。根據柬中時報報導，週三深夜11時，西哈努克省中國城園區多家公司突然宣布解散，大批外籍員工聚集樓下陸續離開，其中包括大量中國籍人員。報導提到，夜間園區內不少員工攜帶行李匆忙撤離，部分公司門前停靠多輛接應車輛，現場一度出現混亂。柬埔寨西港「中國城園區」，是中國跨境犯罪集團的基地，美媒彭博曾指出，這座園區可能關押了六千人，都在負責全球跨境詐騙工作，是世界上最黑暗的區域。事實上，中國城園區於4日晚間至5日凌晨曾爆發大規模外籍員工暴動事件。上百名來自巴基斯坦和孟加拉的外籍人員，因勞資和宗教衝突，集體衝進辦公室與宿舍區。警方連夜出動大批警力鎮壓，並將所有涉案人員帶回警局調查。這些巴基斯坦和孟加拉籍員工，在園區內為中國人經營的網路博弈及電信詐騙集團工作。在暴動事件後，柬媒宣稱，柬埔寨執法人員後續也對中國城園區展開突擊檢查。