我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台南優質稻米在市場上相當受到歡迎。（圖／資料照）

柳鎮川／台南六甲區稻農近日，烏山頭水庫設置水面型光電引發關注，卻也再度被某些人拿來當作政治攻防的素材。有人聲稱光電板設於水庫上方會污染水源，但農業部早已明確說明，依合約規定廠商必須以清水刷洗光電板，並非外界謠傳使用化學藥劑。經濟部也出面澄清，烏山頭水質未受光電設置影響。部分質疑者拿「陰離子界面活性劑」說事，指稱水質遭污染。事實上，114年4月的檢驗結果顯示濃度僅為0.03mg/L，遠低於灌溉水質基準值5mg/L，更遠低於環境部訂定的飲用水標準0.5mg/L，數據清楚明白。農業部也解釋，該物質在自然界普遍存在，來源包括藻類代謝、水生植物、動植物遺體及有機物分解等天然生物界面劑，儀器能偵測出微量，但不代表污染。即便如此，仍有立委不斷要求檢驗「是天然的還是人工合成的」，殊不知陰離子界面活性劑為離子狀態，根本無法分辨來源。看到這樣的質詢，筆者不禁納悶：為什麼某些人一見光電板就覺得「有問題」？為何不能用理性與科學態度討論？若只是為了政治表演而無視專業，那傷害的，不只是政策，更是產業與民生。筆者家族世居台南六甲，以種植水稻為生。家中稻田仰賴烏山頭水庫灌溉多年，深知水質對稻米品質的重要性。水清則稻香。前幾天，我們六甲區開發出的「八田穗越」八田米正式進軍日本山口縣丸久集團旗下兩大連鎖超市品牌「Aruk」與「Marukyu」，讓日本民眾品嚐到台南出產的優質米。眾所皆知，農產品要外銷日本，須經嚴格檢疫與農藥殘留檢驗，日本的標準更是全球數一數二嚴苛。若我們的稻米品質有問題，根本不可能出口，更不可能上架於當地超市。去年9月，台南烏山頭灌區稻米出口日本2,400公噸；今年6月，後壁區稻米再出口500公噸，皆深受日本消費者喜愛。這些成果正說明一件事：有烏山頭水庫的優質水源，才有台南稻米的國際品質。台灣稻米能進入日本市場殊為不易，作為一名基層農民，我深感榮幸與自豪。然而，我更擔憂的是：若光電議題繼續被政治化、情緒化炒作，將可能誤導國際消費者，動搖外銷市場的信心。屆時，受害的不是政客，而是我們這群看天吃飯、辛勤耕作的農民。政治口水灌溉不出任何一株稻苗，抹黑也洗不掉烏山頭的清水。唯有回歸理性、尊重科學，才能讓真相如稻穗般沉穩飽滿，也讓台南的農業繼續在陽光下閃耀。●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com