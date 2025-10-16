我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院三讀通過《警察人員人事條例》修正案，提高警消等退休所得替代率最高80%，不過行政院以違憲為由，並未編入115年度中央政府總預算，引發藍營不滿，立法院內政委員會今（16）日邀請內政部長劉世芳等相關部會專題報告，國民黨立委林德福痛罵，劉世芳把立法院當塑膠，並揚言年底審預算大家再來試試看，「你會拉這個，我們也會拉預算。」林德福指出，警消人員辛苦維護治安與救災，退休後應享有保障，政府不善待警消就是在欺負他們，他表示，警察多在60歲退休，消防人員也長期冒險執勤，退休後醫療與生活負擔增加，行政部門削減年金，對警消不公平，「把立法院當塑膠」，令人無法接受。劉世芳則不斷強調，政府依法行政，所有措施必須符合中華民國憲法體制。她指出，行政院已向司法院申請釋憲，待釋憲結果出爐後，將依結論辦理相關事宜，若需補償，也會依法追溯。劉世芳強調，政府並非刻意刁難警消，而是依法行事，保障措施將依法律程序完成。林德福反酸，行政院只會不斷講釋憲，笑死人。