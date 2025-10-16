我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達（NVIDIA）海外總部能否順利進駐北士科T17、T18土地案，台北市政府與標得地上權的新光人壽對於解約條件仍未達共識。不過，新壽今（16）日上午預計北士科T17、T18「開工動土典禮」，其中新光人壽董事長魏寶生也上台致詞。新壽今天上午已經開始彩排動土典禮，在上午11點正式開始。新壽昨晚表示，動土典禮是內部的活動和儀式，並未邀請外賓也未對外開放。其中，新光人壽董事長魏寶生也上台致詞，他表示「我們一起見證新光人壽北市科T17、T18，這不僅是一項重大的開發行動，更象徵新光人壽在城市發展與永續建築新的篇章。」魏寶生指出，「今年是台新新光金控元年，在這個新的起點上，我們以金控集團認真創新、永續的企業精神，善盡企業社會責任並支持政府與公司協力夥伴關係，積極開發北市區域，展現新光人壽在金融本業之外，以專業及遠見，長期持續推動城市建設，引領預設轉型的決心與行動力，讓「企業成長」、『都市進步』並肩前行。」魏寶生表示，本案基地面積約3.9公頃，規劃一棟高效能為一體辦公大樓，樓頂板面積達5萬5千坪，我們的設計中導入節能減碳、智慧建築、健康環境理念，綠色、低碳、人本為核心，打造自然棟森和永續的居住。此外，魏寶生也指出，這棟大樓宛如城市中的綠色廠，讓陽光、風、樹、自由遊動，成為人們構想的台灣工具，這片綠地不僅提升環境理念，更是新光人壽實現一年四季、企業永續經營的重要象徵。魏寶生表示，未來建築完工後，將成為建築生態價值、城市競爭力的現代化科技商辦聚落，新光人壽也將提供優質管理服務，出租有需求的科技相關業者，有利於提升北市科研區的地位與功能，並帶動台北整體經濟發展。