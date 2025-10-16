新北捷運三鶯線工程進度已經接近完工，預計在2026年3月通車，為沿線房市帶來利多。根據台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，雖然近一年受到政府打炒房影響，買氣明顯下降，不過相對平價的新興重劃區仍有漲幅，如三鶯線鶯桃福德站旁的鳳鳴重劃區，今年預售新案單價約49萬元，比起去年43.8萬元，還是有1成漲幅。
三鶯線進度破9成 預計2026年3月完工
日前新北市捷運工程局宣布，等了26年的捷運三鶯線，工程進度來到92.52%，29輛列車已經全部抵達，正式進入動態整合測試關鍵階段，未來從三峽、鶯歌搭乘捷運進入台北市，約可省下20分鐘的時間，預計將在2026年3月完工通車。有在地居民表示，從搬來這邊就在蓋，等了好幾年，終於要完工了！不過也有鶯歌在地居民認為，三鶯線效用不大，因為直接搭火車到台北比較快。
鳳鳴房市支撐穩定 仍有1成漲幅
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，近一年多受到大環境打炒房影響，住宅買氣明顯滑落，不過相對平價、公共建設題材多元的新興重劃區，房市支撐力道相對穩定，尤其在雙北地區，現今新案單價低於5字頭的重劃區不多，鶯歌鳳鳴就是其中之一，因此即使整體房市的買氣萎縮，鳳鳴重劃區仍能吸引首購族、首換族目光，價格也保持緩漲步調，今年預售新案的平均成交單價約49萬元，與去年的43.8萬元相比，仍有1成以上的漲幅。
陳定中指出，鳳鳴重劃區的漲勢穩健，主要得益於軌道建設紅利，尤其去年底台鐵鳳鳴臨時站啟用，使鳳鳴僅需半小時出頭就能抵達台北市中心，前往桃園鬧區更只需5分鐘，大大提升了鳳鳴的交通便利性，加上鳳鳴的房價與北桃都心相比尚屬實惠，千萬預算就有機會入主全新的2到3房，讓鳳鳴重劃區成為小資買家的購屋熱區。
相較土城頂埔相對低價 吸引外溢買盤
而重劃區的另一個軌道建設捷運三鶯線，也可望於明年通車，通車後可填補鳳鳴前往三峽、土城的大眾運輸拼圖，對照土城頂埔的7字頭高價，4字頭的鳳鳴，在捷運通車後，可望進一步吸納板土地區的外溢買盤，因此後續發展潛力不俗，也讓建商持續深耕鳳鳴重劃區推案布局。
京懋建築今（16）日舉辦建案發表會，該建案就落在鳳鳴重劃區，基地近2000坪，規劃地上14層、地下3層，共4棟大樓，坪數為24到41坪的2到3房，距離捷運三鶯線鶯桃福德站僅約350公尺、台鐵鳳鳴站約650公尺，搭乘台鐵約35分鐘即可台北車站，交通方便；鄰近鶯桃路商圈，生活機能完善，區內擁有鳳鳴國中、國小學區，新三沅商場等，開價在55萬元左右，預計在11月下旬開案。
資料來源：新北市捷運工程局
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
