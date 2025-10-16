我是廣告 請繼續往下閱讀

高市垃圾量年增率破5.18%，2028年恐破200萬噸，這數字還不包含每年數百萬噸計的一般事業廢棄物，且近五年四座焚化爐停爐時間去年創新低達114萬噸。市議員林智鴻今（16）在質詢時擔憂地說，如此下去，最快7年後就會「爆爐」，屆時「垃圾無處去」。他建議高市府，比照美國「國債鐘」設計「高雄垃圾鐘」，警惕相關單位與全體市民應正視有關問題。林智鴻表示，根據環境部統計數據加以驗算，自2012年起，高雄回收佔一般廢棄物比率雖以每年1.6%之增幅有所改善，去年達63.02%，但同一期間回收垃圾量增幅卻達7.86%，去年創新高為99萬噸，整體一般廢棄物則以每年5.18%的增幅成長，去年達168.2萬噸，可見即便「回收做得好」，但「回收垃圾」與「不可回收垃圾」雙雙飆升，減廢政策恐「破功」。他更以此一增幅估計，2028年中期，高市垃圾量就會突破200萬噸大關，甚至到十年後，2034年就會達到277.4萬噸，增加比今年多出109.2萬噸、相當59%的垃圾，幾乎逼近去年四座焚化爐114萬噸的整年處理量。林智鴻再檢視高市四座焚化爐停爐時間，發現近五年四座焚化爐每年停爐加總之小時數，皆突破2萬小時大關，最高峰為2023年，達28254小時。垃圾「燒得少」不是「不為」而是「不能」，再不加以改善，預估最快7年後，2032年四座焚化爐就會「爆爐」無法消化。他也認為，雖然市府已著手處理改善硬體設施，例如與民間廠商攜手「南區資源回收廠焚化爐BOT案」，但該爐要回復過往年處理42萬噸水準，也要等到2028年，他擔憂屆時的垃圾量將比過往高出不少，「垃圾處理量能」恐追不上「經濟快速發展」的腳步。林智鴻提醒，2027年底正是台積電高雄P1至P5廠將正式投產，可以預期2028年後，高雄的產業將宛如「火山爆發」般迅速成長，但若垃圾處理量能無法超前部署，市民垃圾無處去將成大問題，他要求市府應提出具體解方，如同持家須「開源節流」，垃圾也要「減量，增加處理量能」，增加回收率同時，應更新焚化爐。他更用ChatGPT仿照「美國國債鐘」，做了一款「高雄垃圾鐘」，上面有「每人每日製造垃圾量」和「垃圾無處之處理期限」，他認為把這樣的資訊透過電子看板公布給大眾，是能讓市府與市民共同警惕，並凝聚環保共識的做法，建議市府應加以評估。