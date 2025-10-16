我是廣告 請繼續往下閱讀

在資訊爆炸、快速變動的時代，孩子是否具備面對未來挑戰的能力，成為現代父母最關心的議題；研究指出，影響孩子未來成就的關鍵，不是傳統強調的智商（IQ），而是一組幫助孩子專注學習、調節情緒、解決問題的核心能力——「執行功能」（Executive Function, EF）。美國明尼蘇達大學教授表示，反思及正念幫助可以提升EF。「信誼兒童發展國際研討會」以「執行功能啟動兒童全人發展」為主題，邀請來自各國專家學者，分享最新研究與實務經驗。美國明尼蘇達大學菲利普．澤拉佐教授（Philip David Zelazo）指出，執行功能由大腦前額葉皮質負責，就是大腦指揮官，控制三大核心能力，包含抑制控制、工作記憶與認知彈性；因此會影響學業、人際互動、情緒管理，以及日常行為。英國劍橋大學克萊爾．休斯教授（Claire Hughes）指出，EF比IQ更能預測孩子的學業與生活表現。良好的抑制控制與認知彈性，能讓孩子在團體中更能合作與調節情緒；反之，EF發展不足的孩子，較易出現衝動或社交困難。休斯研究顯示，溫暖、回應性高的親子互動與規律生活，有助於孩子的EF發展。即使在資源有限的家庭，只要提供支持性照顧與遊戲機會，也能有效促進發展，如合作性遊戲如角色扮演、桌遊與拼圖等。澤拉表示，反思練習可以讓孩子建立「停一下、想一想、再做」的習慣，提升計畫與記憶能力。正念練習因為透過呼吸、觀察與感受，幫助孩子減壓、提升專注與情緒調節。這兩項練習都可以落實在生活中提升執行功能。清華大學教授陳湘淳表示，家長可以從生活中引導練習，例如「老師說」、「紅綠燈」、「123木頭人」等遊戲，都能有效訓練專注與自我控制。台大兒童醫院院長李旺祚表示，執行功能是影響兒童學習與成功的重要能力，除了醫療照護也要關注兒童的認知與情緒發展。他倡議成立國家級「兒童健康研究中心」，整合醫療與教育資源，促進兒童健康與快樂成長。