前總統蔡英文日前座談坦言：「2018年應該是我最慘的時候」，意指當年地方選舉大敗，一度有連任危機的時候。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨（15）日表示，蔡英文當時跟賴清德的鬥爭，差一點讓她喪失第二任期連任的機會跟權利，感覺蔡英文心中還有非常不愉快的味道。蔡英文11日參與教育部青年發展署的「變身超級女孩—歷屆女培學員交流分享會」提到：「就像2018年應該是我最慘的時候，大家說我大概會是一任總統，我告訴自己絕對不能輸在這一場，因為這是第一次女生做總統，我不能讓第一次女性做總統就失敗，我要撐下去，證明女生做總統也可以很好。」針對這一番發言，吳子嘉昨在《董事長開講》中指出，蔡英文居然會形容，她當總統8年過程中，最慘時候的狀況。她任內的故事很多，尤其是還發生新冠肺炎，整個國家陷入混亂。吳子嘉認為，但結果她說最慘的時候，原來是跟黨內的鬥爭，也就是跟賴清德的鬥爭，差一點下台，差一點讓她喪失第二任期連任的機會跟權利。吳子嘉說，他體會到蔡英文心中還充滿無限的恨意，他聞到非常不愉快的味道。吳子嘉指出，當時最大的問題是，彭明敏、吳澧培、李遠哲、高俊明等4個台獨大老一起寫文章，叫蔡英文退選。2018年，蔡英文在縣市長選舉中選輸了，台獨大老叫蔡英文不要選，要給賴清德當總統。因為他們認為蔡英文是從國民黨過來的，所以蔡英文的兩岸政策是維持現狀，但他們認為台灣應該回到台獨立場，這是當時老人家的想法不清楚。