輝達（NVIDIA）海外總部進駐台北市的北士科T17、T18土地開發案，因台北市政府與得標地上權的新光人壽對解約條件尚未達共識，進展遲滯，但新光人壽15日突然宣布，今（16）日將舉辦開工動土典禮，但北市府表示，該動工尚未完成申報程序，屬違規行為。前市長郝龍斌警告新壽，如果持續阻擋輝達投資案，「必定粉身碎骨」。郝龍斌接受中廣新聞網《千秋萬事》專訪時指出，新光人壽此舉具有挑釁意味，不僅可笑且愚昧，將過去兩年未進行實質投資的問題更加複雜化。郝龍斌分析，過去兩年新壽對T17、T18土地「養地」未作任何實質動作，現在動工不僅違反合約，也可能讓北市府在法律訴訟上獲得優勢，包括沒收違約金、保證金或押標金等權利。郝龍斌進一步說明，新壽得標T17、T18土地時，原本就需承諾一定期限內完成整地、建廠與投資，但至昨日為止，土地已取得超過兩年仍未動工。加上未獲北市府核准就動工，涉及違法及違約問題。北市府若堅持立場，完全可依法處理違約，並考慮與新壽解約，按得標金額給予合理利息，這是合法且妥適的雙贏方案，並可獲議會及民眾支持。郝龍斌表示，若必要，也可依法強制沒收押標金，他也舉例自己任內曾沒收台北雙子星案押標金逾30億元。他批評，新壽以假動工換取更好談判條件，作法徒勞無功、損及企業形象及收益，「必敗、不可能做成」。郝龍斌建議新壽應正視問題，與北市府協商取得合理條件。他也呼籲中央政府協助解決法規與法律問題，讓北市府能堅定立場、合理安排投資案，相信輝達在北士科的落地計畫可順利完成。