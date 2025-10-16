我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨台南市長初選戰火延燒，立委陳亭妃與林俊憲的「憲妃之爭」進入白熱化，有消息指出，總統兼黨主席的賴清德在14日中執會中，特別點名陳亭妃詢問相關事件，並提醒她「不要把自己打造成受害者，這對黨不公平」。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉強調，陳亭妃一定得繼續營造受害者形象，她才有機會選下去。吳子嘉15日在政論節目《董事長開講》中直言，說陳亭妃是受害者也不為過，如今她只能跟賴清德硬拚到底了。他直言，賴清德要求陳亭妃「不要把自己打造成受害者」的說法並不恰當，因為她必須把自己塑造成「英勇的受害者」，才能選得下去，這已成陳亭妃唯一的政治路線與生存策略。吳子嘉更直白表示，如今「反賴清德」已是陳亭妃的政治招牌，不過，雖然陳宣稱自己在民調上領先林俊憲17個百分點，但政治情勢瞬息萬變，未來3個月仍可能出現翻盤。吳子嘉認為，若陳亭妃真要確保勝算，排除初選輸的可能性，最直接的方式就是請黨中央改採徵召制，以終結黨內糾葛。