中國知名爆破藝術家蔡國強上月與被中資收購的戶外品牌「始祖鳥」（ARC'TERYX）合作，在西藏喜馬拉雅山地區施放大型煙火秀，引發各界批判。當地調查組昨（15日）公布情況通報，煙火影響面積達30.06公頃，蔡國強工作室、贊助商始祖鳥將依法承擔賠償和生態修復責任，日喀則市、江孜縣幾乎所有有關官員都遭懲處。據中國央視報導，蔡國強9月19日在喜馬拉雅山地區（日喀則市江孜縣熱龍鄉查瓊嘎日山體）實施策畫煙火秀，引發廣泛關注，經相關部門指導、開展調查工作，權威機構專家參與，15日公布情況通報。經核查，煙火燃放區域山體海拔4670公尺至5020公尺，影響草地面積30.06公頃，煙火燃放1050盆燃放時長52秒。環境調查報告顯示，水質、空氣汙染都符合標準，但平整作業、人員踩踏及車輛輾壓，對土壤草氈層結構造成破壞，破壞面積15.29畝；煙花殘留物、塑膠碎屑清理不徹底；煙火燃放產生的瞬時強光與巨響對野生動物造成短時驚擾；此次事件屬於在高原生態敏感區實施的人為擾動活動，對生態環境的影響表現為「局部干擾」，短期直接汙染及破壞程度有限，但潛在生態風險需監測跟蹤。懲處部分，蔡國強藝術工作室違反青藏高原生態保護法、草原法等相關法律，日喀則市已委託開展生態環境損害賠償鑑定評估工作，依法追究蔡國強工作室、贊助商始祖鳥生態環境損害賠償和生態修復責任。不過，通報並未提及具體金額。至於當地政府官員幾乎全遭懲處，江孜縣委、縣政府主要領導未經集體研究就批准同意實施，有違規決策問題、請示報告不落實、執法監管不到位、履職不力等問題。江孜縣委陳昊遭免職，縣長多吉普拉及縣委常委、宣傳部長倉木決，副縣長崔國祿、黃紅梅立案審查調查；縣委宣傳部常委、政法委書記桑布誡勉，副縣長、公安局長李積平免職；日喀則市生態環境局江孜縣分局局長次成江措、縣自然資源和林業草原局黨組書記達次免職並立案審查調查。網友也留言：「處理的還挺及時的 就該這樣」、「等待處罰後續」、「基本都是體制內的免職，以及品牌方賠償。已經立案的看後面能不能進去幾個吧，不然代價也太小了」。