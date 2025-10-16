我是廣告 請繼續往下閱讀

▲子瑜穿深V爆乳裝性感登上維密秀。（圖／微博@BillboardBot）

韓國女團TWICE今（16）日在紐約性感開唱，子瑜穿深V爆乳大秀北半球與美腿，性感造型直接辣翻眾人！TWICE日前宣布接棒BLACKPINK成員Lisa，登上內衣品牌維多利亞的秘密（Victoria’s Secret）舞台，只見4成員志效、娜璉、MOMO與子瑜都以內衣外穿造型現身，不過有粉絲發現子瑜嗓音似乎狀態不佳，疑抱病上台的子瑜也在事後透露自己喉嚨不舒服，自責道歉。TWICE成員志效、娜璉、MOMO與子瑜在今日登上紐約舉辦的維多利亞的秘密時裝秀，4位成員都穿上本季最新時裝，以粉色系內衣外穿風格，開全麥熱唱〈This is for〉、〈Strategy〉2首歌曲，子瑜還秀出道以來最大尺度，穿著深V爆乳內衣，直接辣翻粉絲，紛紛驚訝表示「子瑜妳嚇到我了，太辣了」、「子瑜最大突破」等，性感甜美形象征服全網。除此之外，也有粉絲指出子瑜看起來似乎有點緊張，嗓音也聽起來發揮沒有很好。而對此，子瑜也在表演完後在粉絲交流平台透露嗓子不太舒服，疑似抱病上台演出，還因此自責道歉。維多利亞的秘密自1977年創立以來，一直是時尚與性感的代表，其年度大秀也一直以來都是時尚圈焦點。去年Lisa身穿黑色蕾絲內衣、背上華麗翅膀登場，完美詮釋力量與柔美兼具的性感氣場。而今年TWICE接棒Lisa，成為首組受邀登上維多利亞的秘密時裝秀的韓國女團，再創國際紀錄，雖然這次造型沒有翅膀，讓粉絲略感可惜，但出道以來最大尺度的穿搭與實力演出，都讓粉絲們非常開心。