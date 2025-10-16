我是廣告 請繼續往下閱讀

新光人壽位於北投士林科技園區T17、T18的動土典禮今（16）日上午登場，台新新光金控總經理林維俊表示沒有要挑釁北市府，一切合法合規。對於挑釁的說法，林維俊表示，開工動土完全合法合規合契約，尊重法律後進行儀式，動土是台灣民間習俗，會選一個良辰吉時，動土典禮請求順利，過去依照契約不能開工就不開工，10月9日給雜項執照，新壽就選一個良辰吉日開工，沒有要挑釁。林維俊說，儀式定調是公司內部事務，主管機關是北市府，主管機關是金管會，考量長官工作繁忙，不是沒有邀請北市府，也沒有找金管會長官，不敢驚擾長官。林維俊表示，新壽跟台北市政府是夥伴關係，希望輝達留下來，立場一致，在更改以前，新壽跟北市府有契約，按照契約動作，時間到就做什麼，在此之前我們不能動，不是三年不動，這不正確，是依法不能動。北市府13日已發文給新壽，提出合意解約的條件，包括新壽同意合意終止契約、補償方案以及具體金額、市府若不同意方案才啟動協調機制。針對方案是否會進行協調，林維俊表示將在10月24日給出備案。