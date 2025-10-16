我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院三讀通過《警察人員人事條例》修正案，提高警消等退休所得替代率最高80%，不過行政院以違憲為由，並未編入115年度中央政府總預算，引發藍營不滿，立法院內政委員會今（16）日邀請內政部長劉世芳、海委會主委管碧玲等相關部會專題報告，管碧玲也坦言，從4月概算一路下來，就一直是沒有編列。國民黨立委許宇甄今質詢問，立法院6月完成修法三讀通過、公告，行政院卻在8月22日才向司法院聲請釋憲，期間未編列任何預算。管碧玲回應，概算早於立法院三讀前就已提出，但法律修正案尚未通過，整個內閣作為行政一體，均在等待司法院釋憲結果。管碧玲強調，編列預算需依照法律程序，尚未編列並非個人意志，而是行政體系內的運作結果。她表示，問題癥結在政治僵局，需透過憲政機關解套才能落實。許宇甄則反駁指出，法律已公告生效，行政院仍未編列預算，使得行政權實質影響立法權落實，若行政院隨意不編列預算，將導致立法院通過法案形同空文。她強調，警消工作涉及治安及救災，退休後應享有法律保障，行政院應依法編列預算，以確保制度公正與政府信賴。管碧玲重申，從概算提出至今，法律案仍在等待司法院釋憲，行政部門無權擅自更改編列方式，問題核心在於政治僵局而非個別官員操作。許宇甄則再次指出，僵局應盡快解決，以保障警消權益落實，避免制度漏洞影響公務人員信賴。