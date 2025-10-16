我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達（NVIDIA）台灣總部預計進駐的北士科T17、T18基地開發案被卡關，原取得地上權開發的新光人壽宣布今將舉辦動土典禮，台中市議員陳本添、陳淑華、江和樹今日質詢時，關心中市府是否再度爭取輝達到台中市來？經發局長張峯源表示，市府有去爭取，且東海大學及市府能提供的土地都比北士科大很多，至於台積電的二期計劃，也依既定期程建廠中。張峯源說，副市長黃國榮曾親自到美國輝達總部拜訪，且中市府一直和輝達保持聯繫。目前東海大學和市政府都有提供適合的土地，不僅交通方便，且面積比北士科T17、T18大得多，若輝達能到台中，可與台中的半導體、記憶體、IC產業及精密機械產業結合，對台中的未來發展有很大幫助。至於台積電在中科二期興建的進度？張峯源表示，並沒有受到美國關稅影響，台積電說到做到，正依照既定的期程建廠，現在正進行大水保計劃，預計近日內完成。台中市長盧秀燕日前受訪時表示，台中市對輝達一直有表達誠意，但這涉及AI產業，也是國家級產業，基本上會尊重輝達的布局。媒體再問如果進駐台北市破局，台中市會爭取輝達到台中嗎？盧秀燕說，「先不要這樣預測，但是我們城市會做、應做的表達都有」。