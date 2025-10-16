我是廣告 請繼續往下閱讀

▲飛機一落地就有醫生上機檢查，只見醫生輕觸右下腹時，古娃娃（如圖）瞬間痛到臉皺成一團。（圖／翻攝自IG wawawaku）

▲古娃娃（如圖）被緊急送往土耳其醫院，隨後就被推進手術室。（圖／翻攝自IG wawawaku）

YouTuber古娃娃日前與老公展開第三次蜜月旅行，沒想到在飛機上時，右下腹突然劇痛，經過醫師診斷後，確認是急性闌尾炎，被迫在國外開刀住院。她昨（15）日在IG發文分享在土耳其開刀的費用，包含急診、開刀、住院總共台幣一萬九，讓她傻眼直呼：「其實意外的不貴」。古娃娃在影片中還原當時狀況，平常胃沒在痛的她，在飛機上時突然異常疼痛，過沒多久，痛感逐漸轉移到右下腹，且越來越劇烈，老公也隨即找空服員求救。一落地就有醫生衝上飛機檢查，醫生輕觸右下腹時，她痛到臉擠成一團，當場被判定急性闌尾炎，搭救護車衝往附近大醫院。古娃娃崩潰表示：「當下只用翻譯溝通，但還是沒辦法準確表達，讓我害怕到狂哭，只能被推進手術室」，表示幸好手術順利，只需住院一晚。古娃娃在文中表示：「粉絲好奇在土耳其開刀要噴多少錢，意外的超便宜，急診+開刀+住院一晚，總共台幣一萬九而已」，她笑稱真正要噴的反而是住飯店的費用，也感謝粉絲的私訊關心，慶幸自己不是在11小時的航班上發作，表示闌尾炎不容小覷，一不小心就可能致命。古娃娃的影片一出，粉絲瞬間湧入留言區關心：「天啊，聽起來好可怕，幸好一切順利」，也有人表示：「一萬九買命超值得」，更有人開玩笑：「土耳其醫療這麼親民，下次去玩順便檢查」，不少粉絲則是讚嘆她的樂觀：「如果我蜜月旅行發生這種事，好心情絕對沒了，娃娃好樂觀」。