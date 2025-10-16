我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林浤澤也拜託所有高雄市民：不要被這些抹黑動搖、不要讓謠言和抹黑主導你的判斷；要查證事實、要協助轉發正確資訊。（圖／高雄市議員（前鎮小港區）參選人林浤澤提供）

「民代亂槍打鳥、先抹再說，市長候選人再俟機跟進，炒一波新聞流量，就算事後市府釐清事實，民眾的負面印象也已經造成了。」針對立委柯志恩多次誤導大坪頂保護區使用情形，前鎮區明孝里里長、高雄市議員（前鎮小港區）參選人林浤澤感慨的表示，國民黨以為自己打擊的是政敵、是民進黨，其實他們打擊的是政府、是公務人員的努力、是高雄市的發展。林浤澤指出，經查證結果是小港區污水接管工程開挖的土方、瀝青刨除料，合法暫放在大坪頂。隨後又有國民黨立委攻擊鳳山水庫光電板，結果被網友起底那是韓市府期間核准台電設置的。這就是國民黨游擊戰術！他們無法提出市政願景、無能引領高雄在下個世代找到定位與路線、無力在高雄進行有效率的施政。正面提出政見和政績對決，他們毫無勝算，所以用這種點點抹黑的方式，打擊市民對市府的信任與信心。林浤澤也以自己十年前在高雄投入公共事務的經驗指出，當時最熱門的議題是輕軌建設。從事前科學評估來看，輕軌應該要蓋、從現在的結果來看，也幸好有蓋輕軌，不過，當時國民黨就是要反對，甚至執政之後就把輕軌建設停掉。因為他們從來不在乎高雄的未來，只在乎自己的政治利益。當初反對輕軌、停掉輕軌，不是因為專業評估，而是因為那是民進黨推動的政策。現在輕軌成為高雄的亮點，帶動周邊發展，證明了當初的堅持是對的。同樣的戲碼一再上演。只要是現任市府推動的建設，不管多有道理、不管多符合專業評估，國民黨就是要反對、要抹黑、要製造對立。他們不問對錯，只問顏色；不看未來，只看選舉。身為基層政治工作者，他看得很清楚。鄉親們要的是實實在在的建設，要的是解決生活中的問題，要的是讓高雄越來越好。但國民黨給不了這些，所以只能用抹黑來混淆視聽，用謠言來製造恐慌。林浤澤強調，大家不能讓這種政治文化繼續下去。高雄需要的是認真做事的人，不是只會抹黑的人；需要的是提出願景的人，不是只會反對的人；需要的是為市民著想的人，不是只為選票算計的人。他相信，這不會是最後一次抹黑。接下來的日子，類似的攻擊只會越來越多、越來越密集。但我想拜託所有高雄市民：不要被這些抹黑動搖、不要讓謠言和抹黑主導你的判斷；要查證事實、要協助轉發正確資訊。