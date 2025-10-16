我是廣告 請繼續往下閱讀

美國與英國聯手打擊柬埔寨詐騙，起訴柬埔寨太子集團控股（Prince Holding Group）創辦人中國人陳志（Chen Zhi），查扣市值上百億美元比特幣，並將146人以及多家公司列入制裁名單，當中包含在台灣的9家公司，陳志的詐騙帝國也被起底，竟在英國有19處高額資產，同時，電詐機房竟控制約7.6萬個社群媒體帳戶。根據BBC報導，美國司法部表示，目前仍逍遙法外的陳志被指控是跨國公司太子集團旗下「龐大電詐帝國」的幕後主使。太子集團在網站中公開宣稱，公司業務包括房地產開發、金融和消費者服務。BBC引述的法庭文件顯示，檢察官指控太子集團在陳志的指示下，在柬埔寨各地建造並經營了至少十個詐騙機房，陳志被指控管理專門用於詐騙受害者的場所。報導根據10月8日的法庭文件，陳志及其同夥涉嫌取得數百萬個手機號碼，並設立「電話農場」進行電信詐騙。文件稱，其中兩家機構擁有1,250支手機，控制約7.6萬個社群媒體帳戶，用於詐騙。檢察官表示，太子集團的文件中包含與受害者建立融洽關係的技巧，甚至建議員工不要使用「過於漂亮」的女性頭貼，讓社群媒體帳戶看起來更真實一些。BBC指出，陳志及其同夥涉嫌在英屬維京群島註冊成立公司，並投資英國房地產。英國外交部週二表示，陳志旗下資產包括位於倫敦市中心的一棟價值1億英鎊的辦公大樓、位於倫敦北部的一棟價值1,200萬英鎊的豪宅以及倫敦市內的17套公寓，高達19處房產，英國政府表示，已凍結陳志在英國擁有的資產。英國外交部表示，與涉嫌詐騙案有關的四家企業，包含太子集團、金貝集團、金福度假村世界和Byex交易所，也已受到制裁。英國外交大臣庫柏（Yvette Cooper）痛批這些詐團份子正在毀掉弱勢群體的生活，透過購買倫敦的房產來洗白騙來的錢，將與美國採取行動，保護英國公民，防止黑錢流入。