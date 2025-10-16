我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌遭週刊爆料「養狗仔」風波持續延燒，民進黨立委王義川、主持人李正皓在三立政論節目中踢爆，黃國昌妻子高翔戶籍登記在被控付狗仔薪水的「凱思國際」負責人李麗娟房產下。對此，黃國昌今（16）日表示，王義川既然提告，代表他有完整事實，想要藉由提問來掩飾侵害他人個資疑慮，他不會隨之起舞，又沒那麼笨，就等著法律收拾他，「到現在還在瞎子摸象，不是很可笑嗎？」黃國昌受訪表示，兩個禮拜前，有人說成立凱思國際公司的是他的姻親，他一直在想姻親在哪，到目前為止沒人回答；有人說港資、中資，請問蹤影在哪？也沒有人要回答，結果到現在還繼續東拼西湊、瞎子摸象，他覺得真的太可笑了。黃國昌質疑，「王義川不是已經提告了嗎？提告代表他對我犯什麼法有清楚掌握，怎麼還會用這種釣魚式，透過媒體影射性提問？這樣不是代表王義川一開始的提告就是抹黑爛術嗎？」黃國昌說，王義川既然提告，代表他有完整事實，想要藉由提問來掩飾侵害他人個資疑慮，「我不會隨之起舞，我又沒那麼笨，這種又笨又蠢的事情，就等著法律收拾他，到現在還在瞎子摸象，不是很可笑嗎？」