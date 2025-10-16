我是廣告 請繼續往下閱讀

▲洋基工程昨日宣布由李逸驊出任球隊元年總教練。這位本土老教頭擁有多年職籃執教經驗，曾帶領球隊多次奪得冠軍、培養多位中華隊主力球員，以嚴謹的訓練與強調團隊紀律聞名。（圖／洋基工程提供）

P.LEAGUE+洋基工程籃球隊今（16）日宣布，希臘籍助理教練納基斯（Nakis Mouratidis）正式加入團隊。現年35歲的納基斯教練擁有亞里斯多德大學（Aristotle University of Thessaloniki）體育教育背景，以培育年輕球員和科學化訓練見長。他與總教練「光哥」李逸驊成為球隊教練團主要班底，正式開啟這支新軍的「雙時間軸計畫」，參考中信特攻的經驗，追求成績和養成。納基斯教練於2024年加入中國CBA廣東宏遠，擔任助理教練，專注於建立攻守體系，並協助球員在高強度的賽事中提升個人能力與戰術素養。納基斯教練表示：「這是我第一次來到台灣，很高興能加入洋基工程這支充滿潛力的球隊。團隊還需要時間累積更多經驗，但透過訓練和密集的友誼賽，可以看見年輕球員每天都在進步，很榮幸能成為這個過程的一部分。」總教練李逸驊表示，納基斯的加入為球隊帶來更多元、更先進的訓練方式，期待將歐陸團隊籃球的優點發揮出來，打出令球迷耳目一新的球風。洋基工程昨日宣布由李逸驊出任球隊元年總教練。這位本土老教頭擁有多年職籃執教經驗，曾帶領球隊多次奪得冠軍、培養多位中華隊主力球員，以嚴謹的訓練與強調團隊紀律聞名。李逸驊球員時期以剽悍的球風見長；2001年開始執掌中華隊兵符，帶領中華隊勇奪 2005年東亞運金牌。擔任SBL裕隆籃球隊總教練締造三連霸王朝，2022-23賽 季執教新北中信特攻，第二年便勇奪隊史首冠，個人連續兩個賽季獲得年度最佳教練。李逸驊教練表示：「洋基工程雖然是一支全新的球隊，但我們會以紀律和年輕 球員的拼勁，打造一支兼具競爭力與團隊精神的新世代球隊。我的任務就是賦予球隊底蘊，讓球員在每一場比賽中展現最純粹的籃球精神，從零開始，打出屬於洋基的球隊文化。」洋基工程執行團隊表示，李逸驊教練的加入，象徵冠軍經驗與企業文化的交融，目標不只是衝擊季後賽，更要幫助年輕球員快速適應職業賽場，積極培 球員成為台灣籃壇的閃耀新星。透過扎實的訓練和友誼賽，以戰養戰，期待在 新賽季帶給所有球迷驚艷的表現。李逸驊過去是新北中信特攻的主帥，他在養成功力上的能力有目共睹，幫助當時年輕的特攻，培育出阿巴西、謝亞軒等好手成為球隊頂梁柱。而來自歐陸的塞爾維亞籍教練莫米爾（Momir Ratkovic）則帶來球隊歐陸體系，打造球隊攻守戰術理念上的戰術核心。而看起來洋基工程是採取的是類似於中信的建隊思維，光哥作為和本土球員的橋樑，幫助葉惟捷與張鎮衙等年輕球員找到生涯定位和打磨技術，為球隊帶來堅韌氣質。而納基斯則帶來歐陸球風，幫助球隊打造專業訓練以及培養的戰術思維。新軍洋基成軍記者會上就喊出衝擊季後賽的目標，球隊對於首個賽季不僅僅只是「陪公子讀書」，而是也想打出一些成績。總教練和助教的安排也說明了這一點。