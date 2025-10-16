我是廣告 請繼續往下閱讀

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖於9月底溢流釀洪災慘劇，如今風神颱風來勢洶洶，前進協調所總協調官季連成今（16）日在記者會宣布將進行多階段防颱大作戰。季連成今表示，堰塞湖目前狀態非常穩定，暫時沒有立即危機，現在起所做的任何一件事情，都是為了防颱，他也在內部會議內提到，16、17、18日會全心投入防颱大作戰的工作，態度要高度戒備、周延整備，以及發揮強制執行力，用這3個步驟來面對風神的威脅。季連成隨後提到，只要這次颱風累積雨量達到200毫米，就會用CBS手機系統傳警報給大家，所有民眾都會收到，然後再用村裡的廣播系統廣播，這時候就是要採取第一、第二階段的人員撤離。至於馬太鞍溪堰塞湖的水位，季連成說，只要水位達到離堤防1公尺的位置，就會啟動堰塞湖的警報系統，這是非常慎重的警報系統，只會在最後1公尺啟動。200毫米雨量不一定會讓水位漲高到剩1公尺，但仍會慢慢累積。季連成指出，水位剩1公尺時就會啟動警察局的警報系統，鳳林分局就可啟動，而一但啟動，所有村裡的民眾都會聽到，這時就要開始採取垂直避難。被問及撤離名單的部分？季連成說，礙於地方戶政系統，名單目前無法太詳細處理，但中央的彌補措施為，今天起，會有觀察官的督考小組，偕同村里長，去挨家挨戶調查。因此，季連成認為，名單在今下午或明天，就會有詳細名單，哪些人依親？哪些人疏散撤離？哪些人垂直撤離？到時候就會比較明確，但還需要地方政府確認，雙方需double check。另外，花蓮縣行研處長陳建村補充表示，現在光復所有的村要裝廣播系統，均依《政府緊急採購法》由公務人員依法辦理，但卻一直有人質疑花蓮縣政府公布的門窗修繕、化糞池修繕疑似圖利民間廠商，拜託大家去查一下，縣府只是提供媒合，並非涉犯圖利罪。