京華城案被告、台北市議員應曉薇10月9日市議會質詢市長蔣萬安時，談自己的案子，還要蔣萬安「整頓都發局」，台北地檢署認為她有恐嚇、騷擾證人之虞，臨時向台北地院聲請加開庭期，重新審視有無羈押必要，合議庭法官訊問後裁定加保500萬元，限期今天傍晚5點前辦保，否則應曉薇將重回台北女子看守所。應曉薇涉嫌收賄、為京華城改建容積率施壓市府官員，遭押一年暴瘦20公斤，還自曝在獄中每天抓蟑螂放生，直到9月5日才以3000萬元交保，今日加保500萬，保釋金將達到3500萬元，但仍排行政治人物交保金的第四名，與第三名的前行政院祕書長林益世的5000萬相差1500萬。9月初應曉薇的交保裁定中，應遵守事項之一是禁止她騷擾、恐嚇證人或探詢案情。應曉薇9日在市議會質詢時，除了指責部分議員「落井下石」，強調都發局內部有人在會中「偷錄影」、「亂七八糟、分成很多派」，諷刺政風處「把風處」，要蔣萬安「再三監督」」、「好好整頓都發局、政風室」。北檢認為應曉薇恐涉及恐嚇、干擾本案證人，遞狀請求北院重新評估應曉薇的具保處分是否足以取代羈押。今天上午開庭前，應曉薇的女兒應佳妤表示，媽媽在質詢時建議市府還有改善空間，檢察官就不開心了，她覺得有點小題大作、浪費司法資源；至於應曉薇是否施壓、恐嚇證人？應佳妤回應，案子發生後，很多公務員不太敢做事，也不知道如何認定有沒有施壓，如果媽媽有讓人感覺到施壓，大概所有的公務員都會被說在施壓，也沒有人敢做事了。