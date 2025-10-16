我是廣告 請繼續往下閱讀

▲嶺東科大視傳系USR近年地方創生成果屢獲國內外多項大獎肯定。（圖／嶺東科大提供）

▲擔任秋宴主廚的嶺東科大觀光系曾俊奇老師，帶領觀光系師生以綠色餐飲專業打造「白冷秋宴」。（圖／嶺東科大提供）

▲嶺東USR團隊與新社區長、石岡區長及在地業者攜手參訪白冷圳水流域。（圖／嶺東科大提供）

嶺東科技大學USR團隊，日前於台中新社舉辦「白冷秋宴—圳流食集餐桌計畫」，以「風土入味，圳流成席」為主題，透過設計與餐飲結合，展現白冷圳流域的人文底蘊與永續價值。活動由視覺傳達設計系主辦，結合觀光與休閒管理系餐飲專業，攜手打造一場以地方風土為核心的永續盛宴。嶺東科大表示，白冷圳全長16.6公里，日治時期建成以來，長年灌溉和平、新社與石岡三區農田，是地方農業重要命脈。嶺東科大USR團隊以圳流為設計思考的起點，透過田野踏查與職人訪談，策劃以流域食材為主題的十道風土料理，包含百香果、南瓜、鱘龍魚、柳松菇、破布子、葡萄等在地作物，將風味、色彩與節氣融合，呈現出「圳流成席」的在地美學與文化情感。活動邀集新社與石岡區公所代表、白冷圳文化協會及沿線小農共同參與，包括五柳莊手工醋、隆谷養菇場、有一蔬果園與阿亮香菇園等，齊聚餐桌共享秋日風味。現場同步展出嶺東科大USR近年地方創生成果，如「新社芳研所」、「太空土製所」、「新社串串」等專題，均以設計導入地方產業再造，屢獲德國紅點設計獎、荷蘭設計金獎等國內外多項大獎肯定。擔任秋宴主廚的嶺東科大觀光系曾俊奇老師表示，白冷秋宴不只是料理設計，更是一場流域風土的感官體驗。全場以綠色餐飲的專業精神讓食材說故事，讓民眾從味覺重新認識土地與人之間的連結。嶺東科大視傳系主任暨USR計畫主持人符逸群表示，白冷秋宴象徵流域文化的延續與實踐，USR團隊期盼透過設計與教育的力量，凝聚土地、產業與人文的關係，推動地方共好與永續發展，讓白冷圳流域成為融合美學、文化與永續精神的典範。