台南市公園路一間飯糰攤，昨天（15日）早上遭人鬧事！一名男子疑似不滿店家出餐太慢，先是不領餐，接著又瘋狂跳針怒罵業者「你什麼態度」，還出手砸壞攤車玻璃，店家無奈報警但不打算提告，不過將畫面發上網，提醒大家要小心此人！對此，警方表示，獲報後立即展開調查，依法通知當事人到案說明調查偵辦。業者在臉書社團發文指出，當天早上男子到台南北區公園路的飯糰攤消費，店家備餐完畢，男子竟又突然說「不要了」，怒說店家出餐太慢後離去，沒想到過一會，男子竟又跑回攤商說「啊我的做好了沒」，店家傻眼問道「你不是不要了嗎」，怎料男子當場暴走飆罵，更出手打破餐車前的玻璃隔板。原PO表示，為了避免衝突，選擇好好溝通，但男子反而越罵越激烈，要不是有老闆跟老顧客擋著，後果不堪設想。強調，目前已經報案，不過，老闆娘為了不想衍生是非，選擇不提告，發上網路就是想提醒大家要小心。事實上，這名男子曾來購物多次，但業者表示「他每次點餐都是用吼或是不耐煩的語氣」，這回竟突然失控鬧場，讓店家實在很無奈。警方表示，已調閱監視器畫面，並傳喚涉案人45歲宋姓男子到案說明，將依《社會秩序維護法》第68條第1項第2款「藉端滋擾公司行號」舉發，可處3日以下拘留或1萬2千元以下罰鍰。