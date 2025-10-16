我是廣告 請繼續往下閱讀

記憶體絕地大反攻！今（16）日台股再度衝上27000點關卡，突破27600點，其中，記憶體族群再度強漲，DRAM雙雄華邦電早盤急拉漲停，攻上44元新高，隨後漲勢收斂，漲逾9%；南亞科早盤直衝漲停後，股價即鎖死在94.9元，其他如創見也亮燈漲停、力積電大漲，再度成為熱門焦點。市場聚焦DRAM、NAND Flash供不應求題材，惟記憶體族群短線急漲在過去2個交易日面臨走高後調節壓力，今日在美股記憶體大廠美光強彈，加上台股大盤創高，族群熱度加溫，重拾多頭氣勢。華邦電早盤亮燈漲停，隨後漲勢小幅收斂，午盤報43.6元，漲9%，成交大量達39.52萬張；南亞科早盤急拉漲停後，股價鎖死在94.9元，成交量13.73萬張，午盤仍有超過1萬張排隊等買；創見也漲停鎖在139.5元，創出新天價。而力積電一度攻上30元，午盤報29元，漲逾4%、宜鼎漲逾7%、品安漲幅近10%。今日台股成交量排行前三名也是由記憶體族群霸榜，第一名華邦電成交量，達38.9萬張、第二名力積電，成交量25.1萬張、第三名南亞科，成交量13.7萬張。