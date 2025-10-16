我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達預計在北士科T17、T18設立總部，地上權由新光人壽持有，但新壽得標至今3年未開發，卻傳出今（16）日將舉行開工動土儀式，北市府已勒令停工。綠委吳思瑤質疑蔣市府完全狀況外，國民黨智庫副執行長凌濤痛批，吳急把產業當作2026的前哨戰，沒有真正為台北市民考慮，是在秀下限，輝達因此離開，就是台灣全民公敵！凌濤說，輝達原本希望落腳台北，市府全力協助，甚至表示可讓新光人壽自行決定價格，輝達也願意配合，若能成真，將為台灣產業發展帶來重要契機。然而，新光人壽為提升談判籌碼，卻以延宕土地開發、疑似假動工的方式行事，將產業大事當兒戲，不僅違背社會期待，也衝擊台北市民利益，甚至可能被視為全民公敵，嚴重損害企業形象與公眾信任。凌濤也批，民進黨台北市立委吳思瑤及部分市議員，急著將此議題當作2026選戰前哨戰，進行政治攻防，卻無視台北市民的實際需求，削弱市府談判力量。凌濤呼籲，全民應支持台北市長蔣萬安，捍衛台北留住輝達的努力，也呼籲中央政府不要分藍綠，站在台灣利益立場，共同確保輝達在台灣落地。