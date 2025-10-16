我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌近日深陷「養狗仔」風暴，外界追查金流來源時，發現疑似支付狗仔薪資的公司「凱思國際」，其負責人李麗娟與黃家關係密切，引發外界熱議。對此，政論節目主持人李正皓喊話黃國昌，不要再躲了，不要再假裝不認識李麗娟了！他更開酸，唯一佩服黃國昌的只有腦袋中的成語詞彙，遠超一般正常人。李正皓指出，一直以來，黃國昌都不敢承認他認不認識凱思國際負責人李麗娟，因為黃國昌所有的骯髒事（狗仔、民報、求真民調）都是透過凱思國際作為斷點，但根據公開資訊，黃國昌夫人的戶籍就設在台北市大安區德安里11鄰敦化南路一段294號x樓之x，而媒體記者上門探訪的結果，管理員大方承認此地址的實際居住人與擁有人正是李麗娟。李正皓狠酸，李麗娟真是一個萬用人頭，可以養狗仔、可以開民調公司、可以投資媒體，甚至連黃國昌老婆的戶口都可以掛在她的家裡，就問李麗娟做這些事的「錢」哪裡來？李麗娟的金流北檢如果要查，分分鐘的事，「黃國昌，中華民國台灣史上最邪惡的政治人物，你的髒、你的噁心已經超越所有人能想像的極限，我很期待你進到土城的那一天，真的」。隨後，黃國昌也做出回應表示，兩週以前，說成立凱思國際公司的是他的姻親，他一直在想姻親在哪，到目前為止沒有人要回答，說有港資、中資，請問蹤影在哪？也沒有人要回答，結果現在東拼西湊、瞎子摸象，真的太可笑了。王義川不是已經提告了嗎？這代表他對我犯什麼法有清楚掌握，怎麼還會用這種釣魚式，透過媒體影射性提問？這樣不是代表王義川一開始的提告就是抹黑爛術嗎？王義川既然提告，代表他有完整事實，想要藉由提問來掩飾侵害他人個資疑慮，黃國昌稱不會隨之起舞，「我又沒那麼笨，這種又笨又蠢的事情，就等著法律收拾他，到現在還在瞎子摸象，不是很可笑嗎」？李正皓則再度發聲反擊，請問所有看到這篇文章的，包含小草，黃國昌有回答任何質疑嗎？2個最關鍵的問題：黃國昌夫人的戶籍是不是設在李麗娟家？不敢回答。黃國昌認不認識李麗娟？不敢回答。地籍資料，記者採訪都有，鐵證就放在這邊，黃國昌還可以問Ａ答B，顧左右而言他，「我再說一次，黃國昌就是中華民國台灣史上最髒、最低級、最垃圾的政治人物。我唯一佩服黃國昌的只有腦袋中的成語詞彙，遠超一般正常人」。