我是廣告 請繼續往下閱讀

高市府教育局推動校際國際交流，鼓勵學校拓展教育國際化視野，培養具全球競合力的青年學子。福誠高中與日本青森縣立田名部高等學校，15日以線上方式正式簽署合作備忘錄（MOU），透過教育合作與文化互動，臺日共同培育具國際視野與跨文化素養的學生。福誠高中校長夏日新表示，學校長期致力於推動國際教育與雙語學習，期盼透過此次合作，開啟更多元的學習交流形式，如師生互訪、線上課程、跨文化探究與國際專題合作等，讓學生在真實互動中拓展國際視野，培養跨文化溝通能力與全球行動力。田名部高校校長山田昭則指出，透過與台灣學校建立合作關係，能促進雙方學生對彼此文化、語言與生活方式的理解，並期待雙方在教育與青年交流上建立長遠的友誼與夥伴關係。田名部高校英語科主任工藤真暢表示，台灣雙語教育的發展令人印象深刻，期望未來能在雙方學生語言能力可及的範圍內，進行實質且有意義的學習互動，深化跨文化理解與尊重。未來，兩校將以此次MOU為合作基礎，規劃推動英語交流課程、永續發展目標（SDGs）探究、文化介紹活動及學生短期互訪等多元合作項目，共同培育具國際視野、創意思維與社會關懷的青年世代。高市府教育局表示，本次簽約正值高雄市與青森縣陸奧市即將締結友好城市之際，象徵教育與地方外交攜手並進，深化台日雙方在教育與文化上的連結，展現高雄市持續推動國際教育向下扎根、向外延伸的決心與成果。