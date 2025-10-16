我是廣告 請繼續往下閱讀

國安會秘書長吳釗燮今（16）日在立法院外交及國防委員會備詢時成為藍綠齊轟箭靶。綠營立委質疑透過「涉外人士」放話干涉外交決策系統，藍營也質疑造成國家的傷害與損失，立院外交及國防委員會召委王定宇希望這些內容適可而止，國家利益跟黨派無關。立院外交及國防委員會今日邀請外交部業務報告。立委陳冠廷質詢時首先針對前任外交部長吳釗燮任內連丟了多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多等國邦交說，他肯定林佳龍「總合外交」戰略方針。從價值外交基礎更升級加值外交，把科技、經貿實力整合。陳冠廷還稱，吳釗燮任內先後跟8個國家斷交，任內還出現共諜案，一定程度打擊外交官士氣，也讓社會大眾對責任政治產生疑問，「這些政務官為什麼忘記什麼叫責任政治，它不是一個口號，應該要被落實的的一個原則，它不是向上管理，也不是對內鬥爭」、「說實話，在過去這幾年，我是有點失望的」。陳冠廷質疑有人不希望台灣外交更好，媒體時常出現「涉外人士」報導，各種「涉外人士」放話滿天飛，對外製造不必要困擾，對內干擾我們外交決策系統。「人比制度更重要」，可是他看到一個新聞有個幕後，「有人認為說，吳釗燮比制度更重要」，有這樣相關放話，這是怎麼回事？「部長你有沒有聽到相關的訊息？」林佳龍回說，「我也是看媒體報導而已」。陳冠廷進一步說，「外交是一個人可以做的嗎？外交是一個單一領導人物可以改變的事情嗎？它是要全體人員一起做，我希望說，如果還有這樣的放話的話，儘量是不要再出現，不管是從那個單位，我不管是國安、外交、還是那個單位出來的，這種私下放話，為了個人的利益超過國家利益是大可不必。」陳冠廷說，「我更擔心，有涉外人士向風傳媒指出，因為總統不相信外交部公務員，這是什麼樣的人敢這樣的表示，這是對外交體系的羞辱，這是替總統在製造問題，如果有這樣的『涉外人士』放出這樣的話，我希望他趕快修正」，「外交與國防體系向前行，這是一個團體作戰，不是個人作戰，有沒有人授權他這麼說？部長你覺得這個涉外人士是來自哪裡？有誰授權做這樣說法？」林佳龍說，「我們外交部就是涉外，但這個『涉外人士』，並不是我們外交部」，外交部都是職業外交官，相當的、其實很多有優秀。馬文君質詢時表示，現任國安會秘書長吳釗燮跟林佳龍之間一些摩擦，或什麼樣問題產生，所以不斷的對外放出消息。對此，林佳龍立即回應說，「一定是謠言」。馬文君說，她不希望這樣的謠言，造成國家的傷害與損失，還是希望尊重專業，外交人員養成其實非常不容易，歷練與養成非常難得，如果把這個破壞掉，把外交做得好是有困難的，她不希望外行領導內行，可能會讓大家碰到更多困難。主持會議的外交及國防委會召委王定宇說，「近日來透過媒體放話，在外交上引起的事情，我們委員會表達深切關切，這些管道的來源，這些內容希望適可而止，國家利益跟黨派無關。」