2026高雄市長選戰逐漸升溫，民進黨預計於明年1月展開黨內初選民調，不過，媒體人謝寒冰爆料指出，綠營黨內或部分外部民調早已「開始操作」，導致原本一枝獨秀的立委林岱樺聲勢下滑，反而讓對手邱議瑩、賴瑞隆有超前跡象，但若用黨內機制把林岱樺做掉，恐讓其支持者不滿，這就是讓總統賴清德很頭痛的地方。謝寒冰15日在政論節目《大新聞大爆卦》中分析，民進黨目前在高雄面臨明顯的「逆風期」，包括美濃大峽谷、柏油山等爭議事件接連爆發，市長陳其邁及市府團隊似乎想將責任轉嫁給前市長韓國瑜，甚至是前總統馬英九，彷彿跟綠營都無關一樣。他批評，民進黨執政高雄數十年，如今卻想切割責任，這樣的說法實在難以服眾。謝寒冰指出，初期是林岱樺一枝獨秀，但現在民調變了，邱議瑩、賴瑞隆開始領先，在這樣的政治氛圍下，若民進黨中央為了整合選情，選擇透過機制來否定林岱樺的參選資格，或是在初選過程中「做掉她」，恐怕會引發基層反彈。他提到，林岱樺長期深耕地方、基層盤穩固，一旦被不公平排除，支持者勢必不滿，這是民進黨必須要考量的後果。謝寒冰進一步說明，林岱樺的政治基礎並非完全依賴民進黨體系，而是家族兩代在地經營數十年的成果。他直言，黨內目前最希望林岱樺知難而退，但顯然她不會這麼選擇，這也正是賴清德最頭痛的地方，畢竟高雄是綠營重鎮，一旦內鬥擴大，恐波及2026整體選情。