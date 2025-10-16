我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台新新光金控子公司新光人壽今（16）日在台北市北投士林科技園區舉行「新光人壽北士科T17及T18地上權案」開工動土典禮。（圖／新光人壽提供）

▲新光人壽北士科T17及T18地上權案」開工動土典禮，由新光人壽董事長魏寶生（右）與台新新光金控總經理林維俊（左）共同接受祥獅進獻的鳳梨及好彩頭。（圖／新光人壽提供）

▲新光人壽北士科T17及T18地上權案今（16）日舉行「開工動土典禮」，與會來賓共同合影。（圖／新光人壽提供）。

輝達海外總部有意落腳北士科T17、T18基地，不過，因新光人壽已在2021年取得地上權，台北市政府與新壽也因土地移轉問題卡關，新壽今（16）日上午11時舉行開工動土典禮，引發外界關注。台新新光金控總經理林維俊受訪時強調，所作所為都是依法、依契約規定，對於北市府指稱索取107億分手費，他強調，「新壽從頭到尾沒想從台北市政府及台北市民納稅人拿一毛錢，補償金是輝達與新壽的事，與北市府一點關係都沒有」。林維俊表示，新壽與北市府的關係是夥伴關係，公私部門在此事立場一致，都是希望輝達能夠留下，但在地上權契約有任何更改前，必須依照契約動作，時間到了就該做什麼。他也感謝北市府核給「雜項執照」，之前不能動不是沒有作為、養草，這是不正確的。新壽沒有動是因為依法不能動，今天動工是依法、依契約，也依台灣民俗選好時間舉行動土典禮。他也談到，新壽和北市府各自有困難，我們是夥伴關係，希望把輝達留下，大家一起討論看什麼樣做法可以解決雙方的困難，公私一起合作把輝達留下，這是新壽現在要做的事。對於北市府稱新壽討107億補償金，林維俊表示，不討論這些數字，但「新壽從頭到尾從沒想從台北市政府及納稅人拿一毛錢，絕對沒有」，只是依法律標得地上權，有輝達這樣國際公司要來，希望將這權利用什麼法律架構讓給輝達，輝達既然要承受開發未來利益，當然，新壽希望可以跟輝達好好談。林維俊說，「補償金是輝達跟新壽的事，與北市府一點關係都沒有」，他也再次重申，「新壽沒要從北市府及台北市民拿到任何一毛錢」。至於新壽能否跟輝達談？林維俊表示，當然可以，今年5月新壽就已成功跟輝達討論好，而且輝達也同意提供一筆補償金，讓新壽把地上權讓出來，既然5月可以跟輝達談成，相信再重新談一次絕對也不困難。林維俊也提到，目前雙方針對契約與法律架構各有顧慮，正積極溝通、研擬解方。公司不透過媒體隔空放話，一切以善意、理性協商為原則。不過，他說，台新新光金控擁有近四分之一外資股東，包括新加坡、挪威、阿布達比主權基金等，公司一切行為皆依法合規、遵守公司治理，重大事項均依程序報董事會審議，作為金融機構，台新新光金必須對股東與社會負責，不可能以民粹或情緒方式處理資產。最後，他也再次強調，新壽將持續與台北市政府及輝達保持溝通，尋求三方都能接受的解決方案，目標一致就是讓輝達留下、讓北士科開發順利、讓台北更好。