我是廣告 請繼續往下閱讀

▲千葉雄喜將於12月14日於台北開唱。（圖／So Wonderful 提供）

▲千葉雄喜的音樂創作非常國際化。（圖／So Wonderful 提供）

日本嘻哈指標千葉雄喜Yuki Chiba宣布於12月14日Legacy TERA開唱，擁有名曲〈Team 友達〉、〈MAMUSHI〉等歌曲的東京最強嘻哈能量即將震撼台北。千葉雄喜以真摯的創作能量與跨界的音樂風格，掀起日本嘻哈新浪潮。千葉雄喜的「The Hip-Hop Movement: Yuki Chiba Live in Taipei 2025」台北專場演唱會，將於12月14日於Legacy TERA開唱；票價共分為「Wonderful Zone 3180元」、「GA Zone 2480元」以及身障陪同席1000元，全場票券皆無序號，依現場排隊順序陸續進場，門票將於10月21日下午1點於遠大售票系統準時開賣。出生於東京的千葉雄喜，以藝名KOHH踏入日本地下嘻哈圈。18歲開始創作的他，靠著和弟弟Lil KOHH一起創作的〈Young Forever〉一曲爆紅，並於2014年推出首張專輯《MONOCHROME》，自此震撼日本嘻哈樂壇。2020年，千葉雄喜宣布丟下讓自己爆紅的藝名KOHH，改以本名Yuki Chiba（千葉雄喜）活動，展現更自由多元的個人風格。2024年，好萊塢大咖影帝威爾史密斯（Will Smith）為他的代表作〈Team Tomodachi〉推出官方Remix版本，讓這首象徵日本街頭精神的作品打入美國主流市場；同年，他與美國饒舌天后梅根尤物（Megan Thee Stallion）攜手的〈MAMUSHI〉席捲全球，累積超過2.85億次串流播放，兩人還在倫敦O2體育館同台演出，成為他進軍全球舞台的里程碑之ㄧ。2025年，千葉雄喜與曾參與德瑞克（Drake）、崔維斯史考特（Travis Scott）、卡蒂B（Cardi B）等巨星作品的加拿大頂尖製作人穆爾達比茨（Murda Beatz）攜手推出Trap單曲〈Maybach〉；同年8月，更與哥倫比亞超級巨星索羅門維亞達奧約斯（Feid）推出〈OMETE〉Remix版本，兩人還在Summer Sonic音樂節現場合體演出，融合拉丁與日式節奏的震撼演出掀起全場高潮，為日本嘻哈圈打開了全新的世界觀。千葉雄喜曾說：「我相信歌詞的真正意義，取決於聽的人在那個瞬間的感受。對我而言這就是音樂。」因為這份真摯，他的音樂傳遞出真實與自由的力量，讓不同文化背景的人都在節奏中找到共鳴。而今他已經成為日本潮流與嘻哈文化的象徵，包含MV、造型、歌詞及態度，都代表著當代日本街頭的能量與精神。此次演出將是他首次以「千葉雄喜 Yuki Chiba」的名字來到台北，帶來屬於東京的當代嘻哈聲音，展現「日系嘻哈」獨特而強烈的藝術內涵。