前民眾黨主席柯文哲的會計師好友范有偉，2022年在台北市仁愛路住家拿500萬現金給柯文哲，不過檢察官從柯文哲住家搜出的隨身硬碟中「工作簿」Excel檔卻註記「日期 2022/11/1-姓名范有偉-數字500-公司－-用途－-經理人蔡明興」，案情曝光後，富邦金控董事長蔡明興不滿，打電話質問范有偉「和柯文哲在搞什麼碗糕」，范有偉今天上午出庭作證時，提到蔡明興是客戶，當時不諒解案子為何扯到他才會興師問罪；范有偉還說，原本沒跟檢方透露捐款500萬，就是因為蔡明興抱怨，因此在後續偵訊坦承有500萬的事。范有偉因為威京集團主席沈慶京聲請傳喚作證，今日以證人身分到台北地院，他說認識柯文哲幾十年，柯文哲曾在他母親危急時幫忙醫治，讓媽媽多活2個月，因此他感謝柯文哲的救母之恩；後來柯文哲有一位學生被酒駕撞死，成立了「台灣酒駕防制社會關懷協會」，他有幫忙，所以跟柯文哲越來越熟。范有偉表示，在柯文哲當選台北市長後，他曾對柯文哲說會當最忠誠的朋友，但他捐政治獻金不只給民眾黨，也捐過國民黨。沈慶京委任律師徐履冰提示檢方兩次偵訊筆錄，詢問范有偉為何第一次只說捐民眾黨30萬，不記得有沒有給柯文哲本人，第二次才說在住家給柯文哲500萬元？范有偉回答，第一次否認是因為保持低調，不願太太擔心，也不太想讓外界知道他和柯文哲的關係，他在商界的朋友有藍有綠，在柯文哲當台北市長期間，他從不提自己跟柯文哲有私交。范有偉說，在兩次偵訊之間，蔡明興得知名字曝光，打電話抱怨他跟柯文哲「搞什麼碗糕」，希望他找機會澄清，他也覺得不該扯到客戶，因此向檢方坦承自己私下拿500萬給柯文哲，現在他知道這個行為會違反政治獻金法。