花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖於9月底溢流釀洪災慘劇，中央、地方仍忙救災，未料，日前卻傳出花蓮縣民政處代理處長李葳帶頭退出中央的工作群組，引發爭議，而前進協調所總協調官季連成14日在記者會上被問及此事時，也怒道：「這事太簡單了，馬上叫他加回來就好了，就說是指揮官規定的，還在救災就退群，心態可議！」花蓮光復鄉的救災還沒結束，14日卻驚傳花蓮縣政府民政處代理處長李葳等3人退出中央工作群組，引季連成勃然大怒。不過，花蓮縣府昨（15）日表示，科長及承辦人員已加回群組，剩李葳還沒。中央前進協調所日前召開記者會說明重建進度時，被問及李葳帶頭退群一事，現場氣氛一度緊繃，季連成開口就直言：「這個事情太簡單了，回去叫他繼續加入就好了！跟他說中央指揮官規定，該加入群組的就要加入，一句話就解決了，好不好？這個沒有什麼好討論的！現在在救災，怎麼可以隨便退群？那中央的協調工作不就會出問題？這心態可議！希望是誤按！」李葳為現任代理民政處長，係在前任處長明良臻因涉案被起訴後請辭，才得以升任，而他過去擔任副處長期間，就曾因為補助宗教活動款項不透明，被記申誡處分，也被爆出今年的罷免投票日時，有選務人員在A4紙上蓋民眾私章，當時的選委會總幹事就是李葳。不過，由於地方官員退群已引各方關切，花蓮縣府昨日也已發文澄清。因LINE相關群組多且多為重複內容，為避免重複通報後誤傳，民政處自行調整LINE群組3名成員。當下仍留有一位科長級主管人員在群組內，並未與中央救災群組中斷聯繫，媒體所稱「全部退群、集體退群」之事發生與事實不符，特此再次澄清。同時，實體會議部分中央前進協調所與花蓮縣政府前進指揮所每日定期會議，加上不定期隨時討論，所有防救災工作均可處理，並未有任何救災工作中斷情事，請媒體及網路民眾勿過度渲染。縣府強調，災害發生以來，中央與地方均全力投入救災與復原，當下縣府也啟動保全戶清查、撤離安置及物資協調等工作。災害期間的所有決策與執行均以民眾安全為首要，無論透過群組或現場協調機制，資訊皆即時暢通、運作順利，絕無怠忽職守情事。未來將持續檢討精進通訊與通報流程，確保防救災指令更快速、更一致，共同守護花蓮縣民的生命財產安全。