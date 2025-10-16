我是廣告 請繼續往下閱讀

一名林姓男子今年4月在民進黨立委黃捷臉書貼文下留言，怒嗆「X妳媽黃捷」、「X妳老母」等語，因而被告公然侮辱，士林地方法院審理後，認為此事為公共事務議題，此等負面評價仍可能兼具促進公共思辯之輿論功能，判決林男無罪。對此，黃捷今（16）日表示，這讓她無法接受，將依法請求檢察官提起上訴。黃捷表示，有位網友多次辱罵她「X妳老母」、「最好妳S了民進黨也給妳立碑」，她跑去提告，結果法院昨天判無罪，「我深表遺憾，也難以接受」。黃捷提到，該名男子的留言，並非法官所稱「能夠促進公共思辨」，字眼不堪入目，涉及性羞辱、更無端牽扯我的家人，與公共事務完全無關。黃捷指出，法官認為「民代應對各種針砭譏諷有較高容忍度」，但譏諷內容全是針對女性的惡意攻擊，豈能姑息？「恕我無法接受，女性沒有義務要容忍這些性羞辱」。黃捷強調，基於維護公共言論環境的界線，她將依法請求檢察官提起上訴，以追求更符合正義與法理的判決結果。黃捷說，「未來再遇到這些不當言論，我一樣會見一個告一個。遏止仇恨言論的網路風氣，從你我做起」。