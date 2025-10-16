我是廣告 請繼續往下閱讀

安克生醫旗下免過夜、超音波智慧睡眠檢測「安克呼止偵」和土耳其代理商簽下獨家合約，並於本月接獲首批訂單。安克生醫總經理李伊俐表示，該醫材應用在在當地診所普篩，替病人提供客製化治療，也是首次在牙科和耳鼻喉科外，拓展到心臟科領域。土耳其人口逾8700萬人，醫療市場規模近300億美元，安克生醫此次合作的代理商為當地具高知名度的心臟科醫師，並擁有連鎖診所和豐富行銷資源，預期有助於土耳其市場的快速推廣。全球約有20%人口罹患阻塞性睡眠呼吸中止症（OSA），中重度患者高達4.25億人。多項研究證實，OSA會提高罹患心臟病、高血壓等心血管疾病的風險。美國心臟協會（AHA）亦發布聲明，強調OSA和多種心血管疾病的密切關係。安克生醫表示，本次代理商是在今年年初時在阿拉伯醫療展，發現安克生醫展示「安克呼止偵」，隨即洽詢合作代理機會，並於本月正式下單。李伊俐說，土耳其是全球人口最多的國家之一，內需市場龐大，當地醫療市場規模僅次於沙烏地阿拉伯。合作的代理商在當地是具知名度的醫師，具有臨床實務經驗，也擁有自媒體的行銷資源，對於安克呼吸中止檢測產品在土耳其市場的宣傳與拓展極具正面效益。安克生醫進軍土耳其 醫材擴展心臟科領域千獨家代理