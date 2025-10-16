台南奇美博物館表示，2026年1月29日超級大展《埃及之王：法老》（Pharaoh: King of Egypt）登場，與大英博物館合作，獨家引進280件稀珍文物，包括黃金珠寶、陪葬珍品、神廟建築，更罕見來台總計達28噸的巨型石雕，震撼磅礡。10月20日中午12:00起限量開賣超值無需預約的「早鳥票」、還有「週三藝享票」、「開幕限定票」，時間、票價一次看。

奇美博物館：2026/1/29《埃及之王：法老》開展！
台南奇美博物館獨家引進大英博物館《埃及之王：法老》，將於明年2026年1月29日登場，館方表示，「這是第四度與英國重量級館所合作」，全球最具影響力文化殿堂的「大英博物館」，館藏超過800萬件，其中古埃及與蘇丹的收藏逾10萬件，規模僅次於埃及本土。

▲大英博物館正門外觀（南面）。圖片版權：大英博物館理事會。（圖／奇美博物館提供）
大英博物館此次精選280件展品，歷史橫跨近3000年，從古埃及第三王朝至滅亡後的羅馬時期，領略拉美西斯二世、圖坦卡門等56位法老統治期間的文物；豐富多元的品項，涵蓋黃金珠寶、陪葬珍品、棺木與文書信件等，從工藝精巧僅2公分的金飾、到重達2噸的宏偉石像，尤其本展罕見來台總計達28噸的巨型石雕，震撼磅礡。

▲塞提一世的沙布提俑，約西元前1294–1279年。（EA22818）圖片版權：大英博物館理事會。（圖／奇美博物館提供）
《埃及之王：法老》以「帝王視角」貫穿七大展區！亮點一覽
《埃及之王：法老》以「帝王視角」策展，透過「埃及：法老的國度」、「從神而來」、「身為大祭司的王」、「王室」、「統治埃及」、「埃及與世界」、「永生」七大主題，探索法老的多元角色。

▲阿蒙涅姆赫特四世向亞圖姆神獻祭的銘牌，約西元前1808–1799年。（EA59194）圖片版權：大英博物館理事會。（圖／奇美博物館提供）
▲拉美西斯二世的守護神「拉-哈拉胡提」獵鷹雕像，約西元前1279–1213年。（EA1006）圖片版權：大英博物館理事會。（圖／奇美博物館提供）
奇美博物館表示，「人們熟悉的金字塔、神廟、黃金寶藏、人面獅身像等，幾乎都與法老密不可分，《埃及之王：法老》將帶領大家了解法老的多重身分，他既是神與人的中介、神廟的大祭司，更是萬眾臣服的國家統帥、攻無不克的偉大戰士」，然而，至高無上的權力背後，實際處境卻是面臨王位爭奪、眾多勢力牽制、外族威脅等。

▲神廟守門人亞赫摩斯的棺柩底座，約西元前900年。（EA22942）圖片版權：大英博物館理事會。（圖／奇美博物館提供）
▲「拉神之子」銘文浮雕殘片，約西元前1294–1279年。（EA5602）圖片版權：大英博物館理事會。（圖／奇美博物館提供）
必看亮點展品：
◾️「拉美西斯二世巨像拳頭」：重達1.5噸，以驚人的存在感彰顯權勢滔天的昔日風華。

◾️「圖坦卡門的殘損軀幹雕像」：揭示王權更替的歷史證據。

◾️「塞提二世坐像」：大英博物館保存最完整的法老雕像。

◾️「塞赫麥特」6尊獅首神像：有如親臨「戰爭女神」神廟的莊嚴氛圍。

◾️「大型墓室浮雕」：高近2.5公尺、寬逾3公尺，刻劃祭祀場景與豐盛供品，是了解古埃及對死後世界想像的重要依據。

◾️「古埃及的金飾與珠寶」：匯集50件罕見飾品如護身符、戒指、項鍊、腰帶等，展現令人驚嘆的精湛工藝，兼具護身、宗教、地位象徵等多重意涵。

◾️「充滿故事的寶物」：距今4700年前描繪法老擊殺敵人的浮雕殘片、記錄皇家陵墓盜竊案的莎草紙、抱怨禮物太少的外交信件等。

▲國王和神祇歡慶的塑像，約西元前664–332年。（EA11496、EA11497、EA11498）圖片版權：大英博物館理事會。（圖／奇美博物館提供）
▲拉美西斯二世巨像的拳頭，約西元前1279–1213年。（EA9）圖片版權：大英博物館理事會。（圖／奇美博物館提供）
奇美博物館館長許家彰表示：「多年來我們持續提升策展與展務能量，儘管面對前所未有的運輸與展覽成本，仍堅持引進高品質的國際大展，讓台灣民眾無需出國即可看見世界。」

《埃及之王：法老》展覽時間、地點
◾️展出地點：奇美博物館 一樓特展廳
◾️展覽時間：9:30-17:30
◾️展覽日期：2026年1月29日至2027年1月10日（週三、除夕休館）
◾️奇美博物館官網

▲描繪辛努塞爾特二世王位名的飾物，約西元前1880–1874年。（EA54460）圖片版權：大英博物館理事會。（圖／奇美博物館提供）
▲烏里倫普塔墓室的祭堂牆面，約西元前2494–2345年。（EA718）圖片版權：大英博物館理事會。（圖／奇美博物館提供）
《埃及之王：法老》票價資訊！10/20早鳥票開搶
首波售票於10月20日中午12:00起限量開賣，推出三大主題票券：
◾️早鳥票380元 (限量5萬張)：最超值、最彈性，無需預約日期，全展期皆適用。
◾️週三藝享票2000元 (限量近1.2萬張)：每月一場提供豐富套裝組合，打造低人流、高品質的深度看展體驗。
◾️開幕限定票2500元 (限量150張)：1/28封館預覽，由奇美展覽團隊親自導覽，推出獨家專屬禮遇，僅限150名。

▲奇美博物館《埃及之王：法老》票價資訊，一圖看懂。（圖／奇美博物館提供）
▲奇美博物館《埃及之王：法老》購票懶人包，一圖看懂。（圖／奇美博物館提供）
資料來源：奇美博物館大英博物館

