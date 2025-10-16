我是廣告 請繼續往下閱讀

▲信義新天地全檔業績目標挑戰63億元，首日也邀請舞獅助陣，現場氣氛熱鬧非凡。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲台中新光三越台中店雖因氣爆停業262天，但自復業以來人潮與業績均超乎預期。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲「ufotable WEBSHOP POP-UP展／鬼滅百景」快閃店，海外首站在新光三越台北信義新天地 A9 9F舉辦。（圖／取自新光三越）

新光三越信義新天地、台中店週年慶今（16）日正式開跑，共計5店首日業績目標瞄準20億元，來客32萬人，相較去年成長3％，最熱門商品包括。其中台中店上半年因氣爆停業，今年恐痛失百貨店王寶座，不過新光三越執行副總吳昕昌表示「今年蹲下來休息一下，明年會努力跳得更高」，並且本檔首度信義新天地+台中店週年慶同步開跑，訂單量暴增有感，尤其台中店自復業後人潮、業績皆超出預期。新光三越台中店歷經氣爆重建後，今年首度與信義新天地同步開跑週年慶活動，自10月16日起檔期共25天。信義新天地全檔業績目標挑戰63億元，台中店目標則為52億元，合計第二波週年慶開跑的五家分店，整體業績目標上看115億元。今（16）日為第二波週年慶開跑首日，新光三越執行副總吳昕昌也親自現身表示，台中新光三越台中店雖因氣爆停業262天，但自復業以來人潮與業績均超乎預期，顧客反應熱烈。今年也是首次與信義新天地同步開跑週年慶，為因應大量湧入的結帳訂單，後台主機一口氣增設8台，以確保系統順暢運作。吳昕昌對五店首日業績突破20億元充滿信心。至於台中店今年恐暫失全台百貨「店王」寶座，吳昕昌坦言：「今年先蹲下來休息一下，明年會努力跳得更高。」他表示，目前對於台中店未設定特別目標，最重要的是讓台中顧客恢復到正常生活。而信義新天地週年慶今年除了主打滿額回饋、限時優惠外還有多場主題活動。業者指出，A11館攜手韓國首爾地標級百貨 THE HYUNDAI SEOUL 現代百貨，推出全台最大規模的韓潮主題快閃，從週年慶開跑起，10家韓系話題品牌將以接力方式週週登場，預料將掀起韓風消費熱潮。同時，看好男性時尚市場成長潛力，新光三越攜手日本伊勢丹ISETAN MEN'S經驗，在A9 3樓打造全新的男性專區，為全台唯一以「男性潮流選物」為核心的跨世代男裝業態。該樓層規模達600坪、設有19個專櫃，集結超過110個品牌，提供男性消費者專屬購物體驗。新光三越A9週年慶期間自10月16日起至11月30日，也將舉辦海外首場「鬼滅之刃快閃展」，由以高品質動畫製作聞名的日本動畫工作室 ufotable 主辦，預期吸引大量動漫迷朝聖。