無人機屬於「五大信賴產業」的重要項目，經濟部今（16）日赴行政院會報告「無人載具產業發展統籌型計畫」，預計2025年到2030年，投入總經費442.4億元，將台灣打造成「無人機民主供應鏈亞洲中心」。經濟部指出，無人機兼具國防自主與產業升級雙重戰略意涵，政府正積極整合跨部會資源，推動「無人載具產業發展統籌型計畫」，以系統性策略引導技術創新與供應鏈自主，打造台灣成為亞太地區無人機民主供應鏈中心。經濟部表示，行政院已多次召開跨部會專案會議，擬定四大推動主軸，包括「擴大國內外需求引導產業發展」、「技術開發與國際鏈結」、「形成產業聚落暨生態系」及「完善無人載具相關管理規則」。未來由經濟部統籌協調，結合交通部、國防部、數發部、國科會及工程會等相關政府單位，共同建構完善的無人機產業推動機制，強化我國產業競爭力與國際參與度。經濟部強調，無人機產業具備高附加價值與戰略自主性，是帶動國內資通訊、半導體與國防產業升級的重要引擎，政府將持續整合政策與研發資源，推動無人機產業聚落與生態系，促進上下游鏈結與技術國產化，同時協助業者拓展國際市場，朝向軍用與民用並進的多元應用方向發展，行政院此次通過之計畫，預計將於未來投入442億元，跨部會共同推動我國無人載具之發展。經濟部表示，未來將以「產業發展」、「國防自主」及「民主供應鏈」三大目標為核心，持續推動無人機產業升級，預期2030年躍升至400億元，展現台灣於全球民主供應鏈中的關鍵角色，為我國產業發展奠定長遠基礎。