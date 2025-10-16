我是廣告 請繼續往下閱讀

刑事警察局中部打擊犯罪中心日前破獲兩處博奕機房，係以暴力討債為手段的犯罪集團，查扣大批贓證物，起出現金、器械與文件，揭露該集團以網路博弈為掩護，實際從事私刑凌虐與暴力討債的惡行。警方發現多起涉及暴力凌虐的影像，包括有被害人被迫抄心經燃燒再燒掉喝下去、用馬桶刷刷牙等畫面，及恐嚇被害人要剁手腳或是要賣去柬埔寨。江姓主嫌等7人已依《組織犯罪防制條例》、刑法《加重妨害自由罪》及《恐嚇取財罪》等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。警方指出，本案源自113年7月破獲藏匿於社區大樓內的兩處博弈機房，當場逮捕12名涉案人員，全案經臺中地方法院審理後判決確定。然刑事局在後續數位鑑識過程中，意外發現多段疑似暴力凌虐的影像，雖拍攝時間已逾兩年，但警方秉持「正義永不缺席」的精神，循線比對涉案人員與影像內容，逐步追出背後暴力網絡，最終查獲共19名相關成員。警方查出，江姓男子為該集團首腦，平時以暴力手段追討債務或懲罰成員，並建立層級分明的組織架構，指揮旗下人員執行行動。該集團表面從事線上博弈，實際則透過拘禁、毆打、脅迫方式逼迫債務人償還金錢或交付財物，甚至要求家屬簽署本票、轉讓車輛。警方透過影像畫面、對話紀錄及金流分析，逐一還原112年間共三起暴力討債案件，揭露集團以極端手段維繫運作。此次行動中，警方在臺中機房查扣手機90支、電腦20組、筆電4臺；另在暴力討債據點起出現金19萬4,400元、手機5支、棍棒、高爾夫球棒、水管、伸縮警棍、方向盤鎖等12件器械，以及欠款申明書、保密切結書、本票等文件，證實該集團以暴力與文件脅迫控制被害人。全案經報請嘉義地檢署指揮偵辦，並與臺中市、嘉義市及南投縣警方聯手行動，於114年7月將江姓主嫌等7人拘捕到案。主嫌經檢方聲押後，法院裁定禁見；全案依《組織犯罪防制條例》、刑法《加重妨害自由罪》及《恐嚇取財罪》等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。