▲國健署邀請中華職棒新人王曾子祐擔任無菸大使。（圖／國健署提供）

國健署今年通過2家加熱菸，共14品項、4款組合元件。但日前其中一家超商APP在10月11日合法販售當天，可使用關鍵字搜尋到商品資訊。國健署長沈靜芬提醒，即便加熱菸上市在即，任何菸品都不可以茶會、餐會、說明會或在網路直播、開箱或使用心得都屬於違法行為。沈靜芬提到，國健署經過健康風險評估審查的加熱菸共14個品項，近期也會上市。但14個品項以外、未通過健康風險評估的都是違法產品。沈靜芬指出，任何菸品都不可以茶會、餐會、說明會，或網路直播、開箱或使用心得都是違法行為。呼籲業者、一般民眾等都是違法行為，千萬不要一時新奇就去嘗試。沈靜芬表示，稽查部分，線上、線下已經展開專案，並與各縣市衛生局開會，對於實體店面稽查，也會全面注意相關場所是否有販賣菸品給未滿20歲的青少年。至於網路部分則會加強查緝。沈靜芬提到，絕對不容許合法掩護非法。若民眾發現相關非法行為，可以跟各地衛生局或稽查專線舉報，只要查獲相關非法行為都會移送懲處。沈靜芬說明，加味菸、菸品添加物的草案預告經歷了2個版本，一次用風味、另一次用成分，風味部分因為要檢測，可能會有一定的困難度；因此後續草案公布會以成分做公告，只是還需要有相對應的檢測量能，這部分食藥署已經積極開發27個成分的檢驗品項。沈靜芬說，等到開發後市場管理的機制完備，就會依照程序公告，屆時所有菸品，包括紙菸、加熱菸等皆一體適用。相關罰則，根據《菸害防制法》第34條規定，若是菸品製造業、菸品輸入業、廣告業、傳播媒體業者或廣告委託人以外之人，違反第12條各款促銷或廣告方式規定之一者，處新台幣10萬元以上50萬元以下罰鍰，並令其限期改善；屆期未改善者，按次處罰。