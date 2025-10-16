我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市議會今(16) 日進行財政經濟業務質詢，議員林德宇指出，花蓮縣光復鄉近日因堰塞湖災害造成嚴重災情，台中市政府編列的19億元災害準備金是「救命錢」，要求市府必須確保經費能即時動用、災後復建工程有效率執行，絕不能重蹈花蓮此次災害應變失靈的覆轍。林德宇表示，台中市近年災害準備金編列逐年增加，112年度預算15.2億元、決算6.32億元；113年度預算17.8億元、決算9.69億元，114年度更達19.1億元。由於近年無重大天災，賸餘金額偏高，動支項目多屬災後復建工程，但仍有歷年保留款尚在執行中。他強調，復建工程屬緊急任務，應加速執行進度，不能讓「救命錢」因行政效率不足而閒置，失去設置災害準備金的本意。林德宇說，花蓮這次災情中，甚至連救災便當費用都引發爭議，詢問財政局長游麗玲，「便當錢能不能從災害準備金中動支」？游麗玲回應，台中市目前尚未遇過類似狀況。林德宇隨即引用「臺中市政府動支災害準備金應行注意事項」，指出災害準備金可支應「緊急搶救費用、災民臨時收容安置費用及緊急救濟物資」等項目。他痛批；光復鄉災情如此嚴重，花蓮縣政府卻完全失靈，只會甩鍋喊沒錢，真正該檢討的是他們災害準備金怎麼用。他進一步要求，副市長黃國榮應在三合一防災動員會報或相關應變會議中，明確布達災害準備金的使用與調度範疇，確保社政系統收容安置、緊急物資發放及災區清理消毒等工作可即時啟動，「救命錢」要用得快、動得準，絕不能出現沒錢或甩鍋的情況。