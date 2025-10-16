我是廣告 請繼續往下閱讀

長期暴力、GPS監控及惡劣言語羞辱

三個月強迫接客400人

受害者鼓起勇氣報案

日本東京池袋一間女子酒吧（カールズバー）爆出，店長因涉嫌強迫女員工賣春，短短三個月接客400人，而遭到警方逮捕。受害女員工不僅被迫從事性交易，長期被GPS監控，且全身上下有20處因遭到暴力毆打留下的瘀傷。綜合TBS NEWS、朝日新聞等日媒報導，東京這間女子酒吧的39歲店長鈴木麻央耶與21歲員工田野和彩，涉嫌在今年5月至7月間，強迫一名20多歲的女性員工住在店裡並進行賣淫活動，因此遭到逮捕。據稱，鈴木麻央耶等人未經允許，擅自解約了受害女員工原本居住的房子，將她完全置於自己的控制之下，且日常性地施加暴力，並強迫她在東京歌舞伎町賣淫。這名女性員工因經濟拮据，從2024年9月開始在該女子酒吧工作，但鈴木麻央耶卻以「酒吧業績不佳」為由，指示該名女性去賣淫。鈴木麻央耶對受害女員工說：「妳長得醜，沒有客人喜歡，自己選是要去做色情行業，還是去街頭『站壁』賣身。」此外，鈴木麻央耶還在女員工的包包裡放置GPS監控她的行蹤。當鈴木麻央耶透過定位發現女性未經允許私下休息時，甚至會將她帶到飯店，用衣架毆打她。受害女性表示，每天都遭到鈴木麻央耶暴力對待，有時候還會被香檳酒瓶毆打。這名女性的身體上，留下了超過20處因暴力造成的瘀傷。鈴木麻央耶從今年4月開始的三個月內，強迫這名女員工賣淫次數累計多達400次，最多一晚被迫接待13名男性。女員工必須帶著GPS 行動，與客人談價時須用手機錄音，一旦交易成功、進入旅館，就得立刻回報房號。所得皆以電子支付方式收取，隨後上繳給鈴木麻央耶。據信，受害女員工賺取的600萬日圓收入，大部分都被鈴木麻央耶等人侵吞。女子僅獲得每次3000日圓（約台幣660元）的生活費，還被要求出示收據。不僅如此，鈴木麻央耶嫌犯還會對女性施加極端的身體和精神控制，對女員工說「要是胖了就沒有客人會找你」。為了控制女員工的體型，鈴木麻央耶還強迫她每一餐都要回報飲食內容，並強制要求她傳送收據照片作為證據。他甚至會檢查女性錢包裡的現金，如果剩下的零錢和收據內容不符，就會對她施加暴力。在今年8月，受害女員工終於忍無可忍，向警視廳報案求助。她起初因恐懼而沉默不語，但隨後告訴調查人員，自己已經身心俱疲，根本沒有力氣或選擇去思考逃離。在審訊中，員工田野和彩已承認所有指控，但店長鈴木麻央耶則否認犯案，聲稱「我沒有強迫她賣淫，也沒有讓她住在店裡」。由於受害女子被強逼賣淫、且完全被精神操控，檢方最終不再追訴女子本人的罪責。