（10/16 19:23更新《寶可夢》台灣官方回應）任天堂新作《寶可夢傳說Z-A》今（16）日全球同步開賣，不少訓練家們已經開始在「密阿雷市」展開冒險旅程，不過還有許多玩家沒有收到遊戲。有玩家表示，自己在PChome的「Pokemon Store旗艦店」預購遊戲，但直到今（16）日中午都還沒出貨，跟商品頁面上表示，會在發售前一天出貨不符，怒批「把消費者當傻子」。
《寶可夢》新作《寶可夢傳說Z-A》今（16）日發售，這次也推出Nintendo Switch與Nintendo Switch 2兩種版本，故事舞台是2013年發售的《寶可夢X／Y》中登場的「密阿雷市」。隨著都市再開發進行，人與寶可夢共存的「野生地帶」也被規劃完成。玩家將化身為前來旅行的主角，挑戰城市中接連發生的事件與故事。
旗艦店預購附專屬贈品 卻至今未出貨
許多玩家在遊戲一開放就開始遊玩，體驗最新的即時行動戰鬥系統，以及捕捉稀有色違寶可夢，不過有玩家指出，自己在PChome24h購物的「Pokemon Store旗艦店」預購遊戲，商品說明中表示，在10月15日下午2點59分前完成預購的訂單，將會在發售日前一日的下午3點開始出貨，但是在7月23日下單的遊戲，直到今天中午都還沒出貨，怒批「明明有寫15號會出貨，現在什麼都沒有，把消費者當傻子」。
在「Pokemon Store旗艦店」預購《寶可夢傳說Z-A》，將會贈送Pokemon Center專屬預購特典「Pokemon LEGENDS Z-A Book」畫冊一本，另外還有一份神秘特典，開放預購時間是7月23日0點到10月15日14點59分，許多玩家因為「Pokemon Store旗艦店」才有專屬預購特典，才會選擇到PChome24h購物下單，沒想到至今未出貨。
實測8月底訂單尚未開始寄送 與預計出貨日不同
《NOWNEWS》記者也在8月27日預購下單，選擇宅配方式，截至16日下午2點還是顯示「預計出貨日10/16」，至今沒有出貨，和商品頁面說的前一日出貨明顯不符合，有其他玩家訂購日期比記者早，也還沒收到「7/23訂，現在還沒出貨，哭啊」、「7/27訂的，還沒出貨」。不過也有玩家已經收到遊戲，「7/23早上9:34 PChome預購，宅配已收到」、「也是為了畫冊訂PChome，07/23預購，今天早上在送了，下班之後應該就可以玩到了」。
有玩家詢問PChome24h購物客服出貨狀況，指出客服人員坦承，因為預購訂單量過大，讓倉庫出貨順序有落差，請玩家再等看看。還有10月7日預購的玩家詢問客服，客服直接表示預計在明（17）日出貨。
物流排程延誤 提供受影響消費者補償
對此，PChome24h購物客服稍早說明，《寶可夢傳說Z-A》預購因為物流排程延誤，原訂於2025/10/15 15:00起出貨的部分訂單，出貨時間將順延。為了表達歉意，只要在2025/10/15 15:00前完成預購之訂單，若未能於10/16中午12:00前出貨，將主動提供100點現金積點回饋，並於訂單出貨後3個工作天內陸續發放至會員帳戶，目前團隊已經全力協調物流與出貨作業，並再次致上最誠摯的歉意。
《寶可夢》台灣官方也在IG發布聲明表示，由於PChome 24h購物團隊物流排程延誤，原訂於2025年10月15日15時00分起出貨的部分訂單，將順延出貨，預計最慢將於2025年10月17日06點00分前出貨，實際到貨相關問題請參考PChome24h購物之到貨說明，相關補償請於PChome 24h購物顧客中心內的客服即時訊息（客服公告）進行確認。Pokémon Store對於本次的延誤造成顧客的不便與困擾，再次致上最誠摯的歉意。
《巴哈姆特》、PChome24h購物客服、《寶可夢》台灣官方
