▲《寶可夢》系列的最新作品《寶可夢傳說 Z-A》故事舞台，是2013年發售的《寶可夢X／Y》中登場的「密阿雷市」。（圖／寶可夢官方）

商品說明中表示，在10月15日下午2點59分前完成預購的訂單，將會在發售日前一日的下午3點開始出貨，但是在7月23日下單的遊戲，直到今天中午都還沒出貨

▲「Pokemon Store旗艦店」預購商品快照指出，10月15日前完成預購，會在發售前一日開始出貨。（圖／翻攝自PChome24h購物商品快照）

▲目前記者在8月27日預購的《寶可夢傳說Z-A》也還未出貨。（圖／記者張家瑋翻攝）

為了表達歉意，只要在2025/10/15 15:00前完成預購之訂單，若未能於10/16中午12:00前出貨，將主動提供100點現金積點回饋

原訂於2025年10月15日15時00分起出貨的部分訂單，將順延出貨，預計最慢將於2025年10月17日06點00分前出貨