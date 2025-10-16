我是廣告 請繼續往下閱讀

中國廣東屈公病疫情持續，根據廣東省省疾控局公布，上週廣東省新增2,257例個案，其中在江門市就占了1,255例。當地政府喊要要狠下決心撲滅疫情；未料，當地有社區真的狠下心響應，防疫人員拆窗清除植栽，甚至要居民三天內清理社區內的犬隻。根據新京報報導稱，廣東省新增基孔肯雅熱(屈公病)病例2257例，其中江門市仍是主要的病例來源地，但廣州、深圳、佛山等城市近一個月也出現病例數的增加。而廣東省大部分縣市蚊子仍然活躍，部分地區達到非常活躍等級。報導提到，江門地區發起愛國衛生運動，加強蚊媒控制等措施，江門市轄下開平市更強調要「狠下決心、不惜代價，更快速、更精準、更科學地撲滅疫情」。知名社群平台X帳號李老師不是你老師接獲居民爆料指稱，廣東省江門市江海區江南街道蓬苑社區濫用權利，在未經住戶同意下，撬鎖進入民宅，清空居民種的盆栽，社區人員甚至威脅不提供鑰匙，就聯繫公安強制破門。甚至還出動吊掛工具，讓防疫人員直接從外窗拆窗修剪植栽。更狠的還在後頭，廣東開平市蟲媒傳染病疫情防控指揮部辦公室發布公告，為全面清除蚊蟲孳生地，拆掉轄區範圍內農村危老空屋；不僅如此，開平市一處名為海怡園的社區管委會，也被爆出神奇操作，發出公告要求居民3天內清理社區內所有犬隻，違者將依法追責。